Módulo OPS Philips CRD52

Lleve la potencia del SoC de Android a las pantallas de Philips con el módulo CRD52. Cuando lo desliza en la ranura OPS de la pantalla, ofrece el rendimiento y la flexibilidad increíbles de Android, con la oportunidad de agregar la administración de dispositivos remota de Philips Wave y mucho más.