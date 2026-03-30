Descontinuado
CRD52/00
Incorpora la mundialmente reconocida confiabilidad de Android 14. Este sistema en chip (SoC, System on Chip) Plug & Play optimizado para aplicaciones nativas de Android le permite instalar aplicaciones web y software directamente en la pantalla, lo que elimina la necesidad de usar un reproductor multimedia externo.
El programador integrado de SoC de Android facilita el inicio de aplicaciones y contenido según la hora del día. Puede reproducir contenido desde dispositivos USB, la memoria interna o la red local.
Un explorador HTML5 integrado le permite reproducir y controlar el contenido en línea.