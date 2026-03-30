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  • Módulo OPS Philips CRD52
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Descontinuado

Accesorio OPS

CRD52/00

Módulo OPS Philips CRD52
Lleve la potencia del SoC de Android a las pantallas de Philips con el módulo CRD52. Cuando lo desliza en la ranura OPS de la pantalla, ofrece el rendimiento y la flexibilidad increíbles de Android, con la oportunidad de agregar la administración de dispositivos remota de Philips Wave y mucho más.
Ver todos los beneficios

Agregue simplemente la potencia de Android

Módulo OPS Philips CRD52

Insertar en la ranura OPS. No se requieren conexiones adicionales.

Incorpora la mundialmente reconocida confiabilidad de Android 14. Este sistema en chip (SoC, System on Chip) Plug & Play optimizado para aplicaciones nativas de Android le permite instalar aplicaciones web y software directamente en la pantalla, lo que elimina la necesidad de usar un reproductor multimedia externo.

Agregue y programe fácilmente su contenido.

El programador integrado de SoC de Android facilita el inicio de aplicaciones y contenido según la hora del día. Puede reproducir contenido desde dispositivos USB, la memoria interna o la red local.

Reproduzca y controle el contenido en línea.

Un explorador HTML5 integrado le permite reproducir y controlar el contenido en línea.

Especificaciones técnicas

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