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Planchado
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2500 series Plancha de vapor
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GC2510/12
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Todas (3)
¿Cómo descalcifico mi plancha de vapor de Philips?
Tipo de agua para la plancha de vapor o el vaporizador
Cómo limpiar la suela de la plancha de vapor/en seco Philips
El centro de planchado Philips no quita las arrugas
La plancha de vapor Philips no produce vapor
El piloto Calc-Clean de mi centro de planchado Philips no deja de parpadear
La plancha de vapor Philips gotea por la suela
Mi plancha de vapor Philips ya no se calienta
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