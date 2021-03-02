Descontinuado
Cuchillas de acero inoxidable
13 posiciones de longitud
75 min. de uso sin cable/8 h de carga
Nuestra cortadora de cabello Philips con peine recortador nuevo e innovador se diseñó para evitar que el cabello se quede atascado. Para que puedas cortar tu cabello de principio a fin, sin interrupciones.
La cortadora de cabello Philips 3000 cuenta con la tecnología avanzada DualCut para una máxima precisión. Viene con cuchillas dobles y está diseñada para mantenerse tan afilada como el primer día.
Las cuchillas autoafilables de acero están diseñadas para ser increíblemente duraderas. Incluso después de 5 años, cortan con la misma precisión y exactitud que el primer día.
4.5
de 5
43
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
Luysa
02/03/2021
España
Comprador verificado
El producto cumple con mis expectativas
El producto cumple mis expectativas. Relación calidad precio es muy buen producto producto. Tengo varios productos philips y estoy encantada con ellos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello
Josewito
21/02/2021
España
El producto tiene unas funciones fantasticas
Me gusta porque corta muy bien el pelo y apura al maximo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello
Sí, recomiendo este producto
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Aliche8
25/11/2019
España
Comprador verificado
El producto es facil de utilizar
Me ha gustado el producto por que es muy facil de utilizar. Su mango es comodo, limpieza facil y resultados perfectos.
Ventajas
Utilizacion sin cables
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello
Corta con mayor rapidez y sin obstrucciones: probado en corte de pelo de hasta 19 mm, en comparación con el modelo anterior de peine recortador
Corta 2 veces más rápido en comparación con el modelo anterior de Philips