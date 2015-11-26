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  • Máqui. para cortar cabello ser. 5000: corta dos veces más rápido*
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Descontinuado

Hairclipper series 5000Cortadora

HC5440/80

2.5
| (12) Opiniones
Máqui. para cortar cabello ser. 5000: corta dos veces más rápido*
La máquina para cortar el cabello serie 5000 se creó para durar y está diseñada para brindar un buen rendimiento. La innovadora unidad de corte, las duraderas cuchillas de acero inoxidable y el peine-guía ajustable para el pelo y la barba se diseñaron para proporcionar un corte rápido y apurado en todo momento.
Ver todos los beneficios

con tecnología DualCut para un corte más rápido y elegante

Máqui. para cortar cabello ser. 5000: corta dos veces más rápido*

  • Cuchillas de acero inoxidable

  • 24 posiciones de longitud

  • 75 min. de uso sin cable/8 h de carga

  • Peine ajustable para barba y funda

Elemento de corte con doble afilación con fricción reducida

Elemento de corte con doble afilación con fricción reducida

Recorta cualquier tipo de pelo con nuestra avanzada tecnología DualCut, que combina un elemento de corte con doble afilado con ingeniería de baja fricción. La innovadora unidad de corte se ha diseñado para cortar el pelo el doble de rápido que un cortapelos normal de Philips, con la confianza añadida de un robusto protector de acero que ofrece una durabilidad definitiva.*

Cuchillas de acero autoafilables para un afilado duradero

Cuchillas de acero autoafilables para un afilado duradero

Cuchillas autoafilables de acero inoxidable para un afilado duradero.

Es fácil seleccionar y bloquear en 24 posiciones de largo: 0,5 a 23 mm

Es fácil seleccionar y bloquear en 24 posiciones de largo: 0,5 a 23 mm

Gira la rueda para seleccionar y bloquear de forma sencilla la longitud que desees, con 23 posiciones de longitud entre 1 y 23 mm y una precisión de 1 mm entre cada longitud. O puedes utilizarlo sin el peine para un corte al ras de 0,5 mm.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.5

de 5

12

Opiniones

3

26/11/2015

España

España

Comprador verificado

MUY RECOMENDABLE

Muy buen producto, cómodo y muy práctico a la hora de usarlo. Lleva una rueda para la regulación de la cuchilla, de fácil acceso. Todavía no la he usado mucho, pero las veces que lo hice, fue totalmente satisfactorio. La única pega es el maletín, muy bonito de diseño pero poco práctico para volver a poner todo en su sitio, es bastante complicado que quede como viene. Recomiendo la compra.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper

Sí, recomiendo este producto

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07/01/2015

España

España

Comprador verificado

Aparato muy facil de usar y seguro.

Encuentro este aparato muy fácil de usar, al no necesitar cable, y muy seguro teniendo siempre la precaución de usarlo con el correspondiente peine-guía.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper

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13/02/2017

España

España

Comprador verificado

Fácil y cómodo.

Es la primera vez que utilizo un cortapelos y estoy gratamente sorprendido por la sencillez de uso y la comodidad de manejo. Recomendable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper

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Avisos legales

  1. Comparado con el modelo anterior de Philips