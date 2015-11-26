Descontinuado
HC5440/80
Cuchillas de acero inoxidable
24 posiciones de longitud
75 min. de uso sin cable/8 h de carga
Peine ajustable para barba y funda
Recorta cualquier tipo de pelo con nuestra avanzada tecnología DualCut, que combina un elemento de corte con doble afilado con ingeniería de baja fricción. La innovadora unidad de corte se ha diseñado para cortar el pelo el doble de rápido que un cortapelos normal de Philips, con la confianza añadida de un robusto protector de acero que ofrece una durabilidad definitiva.*
Cuchillas autoafilables de acero inoxidable para un afilado duradero.
Gira la rueda para seleccionar y bloquear de forma sencilla la longitud que desees, con 23 posiciones de longitud entre 1 y 23 mm y una precisión de 1 mm entre cada longitud. O puedes utilizarlo sin el peine para un corte al ras de 0,5 mm.
2.5
de 5
12
Opiniones
fernando49
26/11/2015
España
Comprador verificado
MUY RECOMENDABLE
Muy buen producto, cómodo y muy práctico a la hora de usarlo. Lleva una rueda para la regulación de la cuchilla, de fácil acceso. Todavía no la he usado mucho, pero las veces que lo hice, fue totalmente satisfactorio. La única pega es el maletín, muy bonito de diseño pero poco práctico para volver a poner todo en su sitio, es bastante complicado que quede como viene. Recomiendo la compra.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper
Sí, recomiendo este producto
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Decagu81
07/01/2015
España
Comprador verificado
Aparato muy facil de usar y seguro.
Encuentro este aparato muy fácil de usar, al no necesitar cable, y muy seguro teniendo siempre la precaución de usarlo con el correspondiente peine-guía.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Meniño
13/02/2017
España
Comprador verificado
Fácil y cómodo.
Es la primera vez que utilizo un cortapelos y estoy gratamente sorprendido por la sencillez de uso y la comodidad de manejo. Recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper
Sí, recomiendo este producto
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Comparado con el modelo anterior de Philips