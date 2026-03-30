Descontinuado
HP4940/00
1600 W
Plegable
Voltaje mundial
Bolso para viajes
Este secador de 1600 W crea un nivel de flujo de aire y una potencia de secado óptimos para que disfrutes de un peinado perfecto, todos los días.
La velocidad y el calor pueden ajustarse fácilmente para crear un peinado perfecto. Las tres posiciones diferentes te aseguran peinados precisos y con personalidad.
Este secador dispone de un práctico mango que se pliega para reducir el tamaño y te permite transportarlo vayas donde vayas hasta en los espacios más pequeños.