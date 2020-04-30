Descontinuado
para piernas
Afeitadora de lámina única
Funciona con baterías
El suave y pequeño cabezal de depilación protege tu piel y la deja con un aspecto liso y suave
Para un fácil manejo
Disfruta de un uso cómodo y suave en tu rutina de baño o ducha gracias al mango antideslizante que permite un uso óptimo en seco y húmedo.
4.4
de 5
22
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Caminero21
30/04/2020
España
Excelente funcionalidad
Es eficiente y dinámica muy buen diseño y eficaz en el depilado
Ventajas
Versatibilidad
Contras
Pilas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6342/00 Wet and Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
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florinesro
15/12/2013
España
la mejor
podría ser mejor regalo para ti o para otra persona es una de la mejor .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6342/00 Wet and Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6342/00 Wet and Dry electric shaver
Zrein
13/12/2013
España
Perfecto para cualquier zona del cuerpo
Es muy ligera, cómoda de usar y de fácil limpieza, asi que este producto me ayuda muchísimimo en mi cuidado personal. Es rápida y no irrita, la uso en todo el cuerpo, incluso puede utilizarse en el rostro sin ningún problema. ;) Además me encanta que puedan usarse pilas recargables, lo que le da una gran autonomía :D.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6342/00 Wet and Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
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