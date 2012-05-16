Descontinuado
Piernas
Esta depiladora, equipada con sistema eficaz de depilación, deja la piel suave y sin vello durante semanas
Su forma redondeada se adapta perfectamente a tu mano para facilitarte el uso. Además, tiene un diseño espectacular.
Posición de velocidad extra rápida para el vello más fino y las zonas más difíciles de alcanzar
4.6
de 5
25
Opiniones
96%
ha recomendado este producto
jazbbt
16/05/2012
España
Piernas bellas por más tiempo
Gracias a este producto mis piernas se mantienen sin vellos y cada vez debo depilarlas con menos frecuencia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
leejos76
15/05/2012
España
es un producto espectacular me encanto tomar la desición de usarlo. wwaaooooo
Desde que compre este producto me siento super segura y con ganas de contarle a todo el mundo mi descubrimiento, es fantástico,la suavidad con la que quedan mis piernas es espectacular ,
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Lmarce
16/01/2018
Colombia
El producto es excelente
La depiladora cumple lo que promete. Es muy fácil de usar y en verdad retira el vello de raíz.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle