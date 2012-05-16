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Descontinuado

SatinelleDepiladora Satinelle

HP6400/00

4.6
| (25) Opiniones | 96% ha recomendado este producto
Disfruta de tus piernas suaves durante más tiempo
Disfruta de tus piernas suaves durante más tiempo con esta depiladora Philips. Elimina el vello de raíz, para ofrecer la más avanzada experiencia en eliminación de vello y piernas suaves hasta por cuatro semanas.
Ver todos los beneficios

Depiladora rápida y eficaz

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  • Piernas

Eficaz sistema de depilación que elimina el vello de raíz

Eficaz sistema de depilación que elimina el vello de raíz

Esta depiladora, equipada con sistema eficaz de depilación, deja la piel suave y sin vello durante semanas

Mango ergonómico perfilado para un manejo cómodo

Mango ergonómico perfilado para un manejo cómodo

Su forma redondeada se adapta perfectamente a tu mano para facilitarte el uso. Además, tiene un diseño espectacular.

Dos posiciones de velocidad y máximo rendimiento

Dos posiciones de velocidad y máximo rendimiento

Posición de velocidad extra rápida para el vello más fino y las zonas más difíciles de alcanzar

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 5

25

Opiniones

96%

ha recomendado este producto

2

16/05/2012

España

España

Piernas bellas por más tiempo

Gracias a este producto mis piernas se mantienen sin vellos y cada vez debo depilarlas con menos frecuencia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

Sí, recomiendo este producto

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15/05/2012

España

España

es un producto espectacular me encanto tomar la desición de usarlo. wwaaooooo

Desde que compre este producto me siento super segura y con ganas de contarle a todo el mundo mi descubrimiento, es fantástico,la suavidad con la que quedan mis piernas es espectacular ,

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

16/01/2018

Colombia

Colombia

El producto es excelente

La depiladora cumple lo que promete. Es muy fácil de usar y en verdad retira el vello de raíz.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

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