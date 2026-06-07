Descontinuado
Satinelle
con cabezal de depilación
Esta depiladora, equipada con sistema eficaz de depilación, deja la piel suave y sin vello durante semanas
Su forma redondeada se adapta perfectamente a tu mano para facilitarte el uso. Además, tiene un diseño espectacular.
4.4
de 5
209
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
Divga
07/06/2026
España
Aún dunciona después de +10 años
Cinco estrellas porque la compré cuando salió hace más de 12 años y a día de hoy todavía sigo usándola. ¿Obsolescencia programada? No con este producto. Mi más sincera enhorabuena, ojalá todos vuestros productos sean así
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6420/01 Depiladora
Date of Use 2013-01-01
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6420/01 Depiladora
Date of Use 2013-01-01
jonape
11/02/2016
España
mejoras a introducir
No se si existe como accesorio un cabezal con un rodillo lima para eliminar los callos, si no existe seria una buena idea incorporarlo y permitiría darla a la maquina un nuevo uso
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6421/00 Compact epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6421/00 Compact epilator
Perzu
22/12/2013
España
Excelente
A mi me ha encantado, tenia una depiladora de Philips un poco antigua ya y me he comprado esta y esta genial. Me encantan sus colores también, ya que una depiladora no tiene porque ser aburrida. Muy buenos resultados y fácil manejo. Limpieza muy fácil.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6421/00 Compact epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6421/00 Compact epilator