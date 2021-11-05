Descontinuado
Thermoprotect
2100 W
6 ajustes de calor y velocidad
Cool Shot
La temperatura ThermoProtect proporciona un ajuste óptimo de calor durante el secado y constituye una protección adicional contra el sobrecalentamiento del pelo. Disfruta del mismo flujo potente de aire y consigue unos resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.
Este secador profesional de 2100 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.
La velocidad y el calor pueden ajustarse fácilmente para crear un peinado perfecto. Las seis posiciones diferentes garantizan un control completo para que obtengas un peinado preciso y con personalidad.
4.6
de 5
193
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
Susan22
05/11/2021
España
Comprador verificado
Me gusta mucho
Tiene bastante potencia y no es muy ruidoso. Me gusta.
Ventajas
Varias temperaturas a elegir, poco ruido, buena potencia.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8230/00 Secador de cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8230/00 Secador de cabello
Lau80
20/06/2021
España
Comprador verificado
Potente y económico
Por ahora no tengo queja, cumple perfectamente. Es económico y muy potente
Ventajas
Relación calidad-precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8230/00 Secador de cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8230/00 Secador de cabello
testaydescubre
16/04/2021
España
Secador de pelo
Es el mejror secador que he probado sin duda: no pesa, tiene una potencia brutal, me seca el pelo en nada de tiempo y mira que tengo pelo y largo, no electriza el pelo como otros, dispone de boca de seca y difusor, tiene dos velocidades, y el diseño es realmente bonito
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ThermoProtect HP8217/00 Secador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ThermoProtect HP8217/00 Secador