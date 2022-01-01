Descontinuado
ThermoProtect iónico
2200 W
Ionic Care
Difusor de volumen
La temperatura ThermoProtect proporciona un ajuste óptimo de calor durante el secado y constituye una protección adicional contra el sobrecalentamiento del pelo. Disfruta del mismo flujo potente de aire y consigue unos resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.
Este secador profesional de 2200 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.
La velocidad y el calor pueden ajustarse fácilmente para crear un peinado perfecto. Las seis posiciones diferentes garantizan un control completo para que obtengas un peinado preciso y con personalidad.
4.4
de 5
69
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
Flamencorosa
01/01/2022
España
Comprador verificado
Increíble
Me encanta. No quema el pelo y no hace demasiado ruido. Además viene con los dos accesorios. Buena relación calidad-precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8232/00 Secador de cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8232/00 Secador de cabello
fuerte86
18/11/2021
España
Comprador verificado
Perfecto secador
Perfecta calidad-precio. Varios grados de calor y de frío.
Ventajas
Precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8232/00 Secador de cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8232/00 Secador de cabello
Celycha
03/10/2021
España
Comprador verificado
Muy buen secador de pelo
Compré este secador de pelo por las buenas recomendaciones que vi, y me gustó tanto que volví a comprar otro igual para tener en cada baño que tengo en casa. Tiene varias potencias y grado de calor con lo cual se adapta muy bien a la persona y al tipo de pelo. Yo siempre lo pongo con el grado de calor recomendado, pero para mi hija de 2 años, le pongo en frío y genial. Si tuviera que ponerle un pero, sería por el peso del secador. Estuve acostumbrada a uno más pequeño que obviamente secaba peor, pero me ha costado un poco hacerme al peso del nuevo, y más teniendo el pelo largo. Ahora que llevo varios años con él, no me molesta, pero sí que se nota cuando se coge por primera vez. Sin duda lo compraré de nuevo si me hace falta
Ventajas
No quema el pelo
Contras
Pesa un poco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8232/00 Secador de cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8232/00 Secador de cabello