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Cuidado, SilkySmooth
Descontinuado
Asistencia técnica
HP8333/00
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Manual del usuario
Todas (6)
¿Puedo usar el moldeador Philips con el pelo húmedo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Qué hace la función de iones del moldeador Philips?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
¿Es normal que mi plancha de pelo Philips emita un sonido de chisporroteo?
El moldeador Philips desprende un olor extraño
Mi moldeador Philips genera vapor
Mi moldeador Philips se apaga solo
Mi plancha Philips no me alisa el pelo