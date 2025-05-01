Descontinuado
Potencia de 2300 W
Potente motor de CA
Alta veloc. aire (hasta 170 km/h)*
Boquilla Style & Protect
La secadora de cabello Pro tiene un alto rendimiento con un motor de CA con una velocidad de aire de hasta 170 km/h, que es un 50% más rápido**. Se desarrolló para obtener resultados efectivos y profesionales.
Esta secadora de cabello profesional de 2300 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.
Gracias a los iones con carga negativa se elimina la electricidad estática, se acondiciona el cabello y se suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave, brillante y sin frizz.
Premios
4.6
de 5
30
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
Paolarotfl
01/05/2025
Central América
Recomendado
Amo este producto, realmente vale lo que cuesta ahora luego de casi 5 años de uso necesito ayuda para repararlo ayudaaa, hace un sonido raro
Ventajas
Es práctico y perdurable
Contras
Es pesado y luego de 5 años podrías empezar a fallar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HPS920/01 Secador Pro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HPS920/01 Secador Pro
Agarino
18/06/2022
España
Comprador verificado
Funciona bien.
Aunque lo he usado poco, no he tenido ningun "pero". La verdad es que tiene calidad y es facil de usar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador
Creativa
23/04/2021
España
Muy recomendable
Me gusta todo, su potencia, su medida, su rapidez, los resultados…
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador
Probado con una boquilla de 6 mm en posición de velocidad 2 y temperatura 2
en comparación con el modelo anterior HP4997