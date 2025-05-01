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  • Diseñado para un secado y peinado profesional y rápido
  • Diseñado para un secado y peinado profesional y rápido
  • Diseñado para un secado y peinado profesional y rápido
  • Diseñado para un secado y peinado profesional y rápido
  • Diseñado para un secado y peinado profesional y rápido
  • Diseñado para un secado y peinado profesional y rápido
  • Diseñado para un secado y peinado profesional y rápido
  • Diseñado para un secado y peinado profesional y rápido
  • Diseñado para un secado y peinado profesional y rápido
  • Diseñado para un secado y peinado profesional y rápido
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Diseñado para un secado y peinado profesional y rápido
  • Diseñado para un secado y peinado profesional y rápido
  • Diseñado para un secado y peinado profesional y rápido
  • Diseñado para un secado y peinado profesional y rápido
  • Diseñado para un secado y peinado profesional y rápido
  • Diseñado para un secado y peinado profesional y rápido
  • Diseñado para un secado y peinado profesional y rápido
  • Diseñado para un secado y peinado profesional y rápido
  • Diseñado para un secado y peinado profesional y rápido

Descontinuado

Prestige ProSecador de cabello

HPS920/00

4.6
| (30) Opiniones | 97% ha recomendado este producto

2 Premios

Diseñado para un secado y peinado profesional y rápido
La secadora de cabello Prestige Pro de Philips cuenta con 2300 W y un motor de CA profesional que alcanza hasta 170 km/h*, lo cual es un 50% más rápido**. La exclusiva boquilla concentradora Style & Protect te ofrece un peinado profesional sin sobrecalentamiento.
Ver todos los beneficios

Diseñado para un secado y peinado profesional y rápido

  • Potencia de 2300 W

  • Potente motor de CA

  • Alta veloc. aire (hasta 170 km/h)*

  • Boquilla Style & Protect

Motor de CA potente para un secado rápido

Motor de CA potente para un secado rápido

La secadora de cabello Pro tiene un alto rendimiento con un motor de CA con una velocidad de aire de hasta 170 km/h, que es un 50% más rápido**. Se desarrolló para obtener resultados efectivos y profesionales.

2.300 W de potencia de secado rápida y de alto rendimiento

2.300 W de potencia de secado rápida y de alto rendimiento

Esta secadora de cabello profesional de 2300 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.

Cuidado iónico para un cabello suave, brillante y sin frizz

Cuidado iónico para un cabello suave, brillante y sin frizz

Gracias a los iones con carga negativa se elimina la electricidad estática, se acondiciona el cabello y se suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave, brillante y sin frizz.

Especificaciones técnicas

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Premios

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Opiniones

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4.6

de 5

30

Opiniones

97%

ha recomendado este producto

3
2

01/05/2025

Central América

Central América

Recomendado

Amo este producto, realmente vale lo que cuesta ahora luego de casi 5 años de uso necesito ayuda para repararlo ayudaaa, hace un sonido raro

Ventajas

Es práctico y perdurable

Contras

Es pesado y luego de 5 años podrías empezar a fallar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HPS920/01 Secador Pro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HPS920/01 Secador Pro

18/06/2022

España

España

Comprador verificado

Funciona bien.

Aunque lo he usado poco, no he tenido ningun "pero". La verdad es que tiene calidad y es facil de usar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador

23/04/2021

España

España

Muy recomendable

Me gusta todo, su potencia, su medida, su rapidez, los resultados…

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador

Avisos legales

  1. Probado con una boquilla de 6 mm en posición de velocidad 2 y temperatura 2

  2. en comparación con el modelo anterior HP4997