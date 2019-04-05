Descontinuado
HPS930/00
Placas flotantes de titanio
Control preciso, 230 C
Cuidado iónico para cabello brillante
Calentamiento en 10 segundos
Placas profesionales con revestimiento de titanio para lograr la mejor conducción del calor. Este material de las placas de calidad superior es duradero y transfiere el calor rápidamente, lo cual permite un alisado rápido y suave.
Las placas flotantes se mueven cuando se aplica demasiada presión durante el alisado. Esto protege el folículo piloso de daños y, por lo tanto, evita el quiebre y daño general del cabello.
Las placas largas de 100 mm permiten un mejor contacto con el pelo y ayudan a lograr un alisado perfecto en menos tiempo.
4.0
de 5
83
Opiniones
Mari123
05/04/2019
Central América
Parte de la promoción
Plancha
[Employee of philipsglobal] Muy Buena, duradera y rapida en calentarse. La verdad es una de las mejores planchas para cabello que he usado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS930/00 Planchas para el cabello
Sí, recomiendo este producto
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steph
05/07/2018
Central América
Me encanta este producto
[Employee of philipsglobal] Cumple todas las espectativas, 100% recomendado lo usaria mil veces sin pensarlo, la compraré
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS930/00 Planchas para el cabello
Sí, recomiendo este producto
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Pits123
24/04/2018
Central América
Liviana y gentil con mi cabello
[Employee of philipsglobal] Es una plancha liviana, muy fácil de usar y no maltrata mi cabello. Siempre voy a millón y voy tarde a todo, entonces que caliente rápido es una ventaja porque está lista para usar!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS930/00 Planchas para el cabello
Sí, recomiendo este producto
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