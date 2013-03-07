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Solución de limpieza Jet Clean

HQ200/03

4.3
| (9) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Para un afeitado perfecto
Una afeitadora limpia asegura un mejor afeitado. Usa la solución Jet Clean HQ200/03 de Phillips con tu sistema Jet Cleaning para una limpieza profunda de los cabezales de afeitado de Phillips.
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Para disfrutar del máximo rendimiento

Para un afeitado perfecto

  • Limpia y lubrica

  • Fragancia Cool Breeze

Asegura el máximo rendimiento y resultados óptimos

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Solución Jet Clean para un mantenimiento óptimo que deja los cabezales en excelente estado y con rico aroma.

Limpieza profunda

Luego de limpiarlos, los cabezales de afeitado de tu afeitadora eléctrica de Philips huelen, se ven y funcionan como nuevos.

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4.3

de 5

9

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2
1

07/03/2013

España

España

MAGNIFICO

Es un producto altamente recomendable para mantener limpios y engrasados los cabezales de la máquina de afeitar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ200/50 Solución de limpieza Jet Clean

Sí, recomiendo este producto

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22/09/2011

España

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Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ200/03 Solución de limpieza Jet Clean

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07/07/2011

España

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Sí, recomiendo este producto

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Esta reseña se realizó para HQ200/03 Solución de limpieza Jet Clean