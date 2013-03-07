Descontinuado
Limpia y lubrica
Fragancia Cool Breeze
Solución Jet Clean para un mantenimiento óptimo que deja los cabezales en excelente estado y con rico aroma.
Luego de limpiarlos, los cabezales de afeitado de tu afeitadora eléctrica de Philips huelen, se ven y funcionan como nuevos.
4.3
de 5
9
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Fiscalista
07/03/2013
España
MAGNIFICO
Es un producto altamente recomendable para mantener limpios y engrasados los cabezales de la máquina de afeitar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ200/50 Solución de limpieza Jet Clean
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ200/50 Solución de limpieza Jet Clean
brazochungo
22/09/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ200/03 Solución de limpieza Jet Clean
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ200/03 Solución de limpieza Jet Clean
07/07/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ200/03 Solución de limpieza Jet Clean
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ200/03 Solución de limpieza Jet Clean