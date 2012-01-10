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Descontinuado

cabezales de afeitado

HQ56/50

4.5
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Para un afeitado al ras
En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de vellos en tu rostro. Reemplaza los cabezales y consigue nuevamente un 100% de rendimiento.
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Para un afeitado al ras

  • CloseCut

  • Se adapta a la serie HQ900

  • Se adapta a HQ64, HQ66, HQ68, HQ69

Afeita incluso los vellos más cortos

Con las duraderas cuchillas autoafilables CloseCut para una afeitada al ras

Con las duraderas cuchillas autoafilables CloseCut para una afeitada al ras

Las cuchillas CloseCut se han diseñado con precisión para ofrecerte siempre un afeitado rápido y al ras. Las duraderas cuchillas autoafilables no se desgastan para garantizar que la afeitada se mantenga rápida y eficaz.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.5

de 5

6

Opiniones

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10/01/2012

España

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11/05/2015

Chile

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con un buen cuidado su rendimiento es exelente

he usado el modelo hq6940 por 3 años ahora solo compraré el repuesto

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27/08/2020

Argentina

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Experiencias en las afaitadas ( Rasuradas)

Me rasuro con maquina eléctrica y siempre marca Philips, desde los 20 años y hoy estoy tocando los 80 . . un cuñado mio cuando lo conocí me la presto para que la probara y cuando mis hijos comenzaron a rasurarse lo hicieron con mi maquina y fuimos y compramos para ellos. Hasta el día de hoy siguen Usando nuevas pero Philips. .

Ventajas

A mi en lo personal y a mis hijos, nos resulta excelente, yo me rasuro todos los días sin ningún problema.

Contras

desde luego que no es como una navaja, que no te deja nada, esta pasas la mano y sentís una leve pelusa que queda.

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