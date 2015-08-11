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  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
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Descontinuado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica en seco

HQ6900/16

4.6
| (10) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Afeitada al ras, incluso en el cuello
Una afeitada cómoda y al ras por un precio asequible. El sistema Reflex Action de la afeitadora Philips se combina con la tecnología Super Lift & Cut y te garantizan una afeitada cómoda y al ras.
Ver todos los beneficios

Cuchillas CloseCut

Afeitada al ras, incluso en el cuello

  • Flex & Float y cabezales CloseCut

  • Solo para uso con cable

Tecnología Super Lift & Cut

Tecnología Super Lift & Cut

El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el vello y lo corta al ras.

Cabezales reemplazables

Para un máximo rendimiento, sustituya los cabezales de la afeitadora Philips cada dos años por HQ55.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello.

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4.6

de 5

10

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

11/08/2015

España

España

Ligera, simple y segura

Yo usaba la tradicional afeitadora, hasta que me anime por una eléctrica, la diferencia se nota desde el primer momento. Con una manual uno se arriesga a sufrir cortes, en cambio con una eléctrica esto no ocurre. Hablemos del peso, en las manos casi ni se siente y bueno con un simple deslice, ya nos afeitamos. Basta con usarla una vez y no la dejara nunca.

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Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6900/16 Afeitadora eléctrica en seco

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21/12/2013

España

España

MUY , MUY SATISFECHO, HA SIDO UN ACIERTO EL COMPRARLA

COMODA, SILENCIOSA, MANEJABLE, MUY ADAPTADA A LA MANO, FACIL DE LIMPIAR, ,ETC, MUY BIEN. MEJORARIA, LE LONGITUD DEL CABLE LE HACEN FALTA 20 CENTIMETROS, O YO TENGO EL ENCHUFE FUERA DEL ESPEJO

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17/12/2013

España

España

EXCELENTE PRODUCTO

He usado ésta marca toda mi vida,salvo una vez,otra marca que me duró poco más del año; la experiencia enseña.

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