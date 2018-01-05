Descontinuado
Flex & Float y cabezales CloseCut
Solo para uso con cable
El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el vello y lo corta al ras.
Para un máximo rendimiento, sustituya los cabezales de la afeitadora Philips cada dos años por HQ55.
Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello.
4.5
de 5
16
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
torreblanca
05/01/2018
España
durabilidad
las cuchillas son las originales a casi 8 años!! y funcionan perfectamente, simplemente limpiar de vez en cuando con alcohol todo el sistema.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6940/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6940/16 Afeitadora eléctrica en seco
josangi
16/05/2012
España
Producto excelente y recomendable
Tiene un rendimiento excelente y una relación calidad-precio estupenda muy cómodo y con buen afeitado, no irrita y apura estupendamente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6940/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6940/16 Afeitadora eléctrica en seco
12/05/2026
Argentina
Cuchillas excelentes
Creo que la compre en 2012 y hoy en 2026 la sigo utilizando y no solo eso nunca le cambie los cabezales de las cuchillas, solo la parte de afuera que con el tiempo se fueron rompiendo. Excelente producto y mi barba es muy dura y todos los días crece.
Ventajas
Si
Contras
No
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Date of Use 2012-03-10
Sí, recomiendo este producto
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Date of Use 2012-03-10