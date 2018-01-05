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  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
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Descontinuado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica en seco

HQ6940/33

4.5
| (16) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Afeitada al ras, incluso en el cuello
Una afeitada cómoda y al ras con la afeitadora eléctrica HQ6940 de Philips por un precio asequible. El sistema Reflex Action se combina con la tecnología Super Lift & Cut y te garantizan una afeitada cómoda y al ras.
Ver todos los beneficios

Cuchillas CloseCut

Afeitada al ras, incluso en el cuello

  • Flex & Float y cabezales CloseCut

  • Solo para uso con cable

Tecnología Super Lift & Cut

Tecnología Super Lift & Cut

El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el vello y lo corta al ras.

Cabezales reemplazables

Para un máximo rendimiento, sustituya los cabezales de la afeitadora Philips cada dos años por HQ55.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello.

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4.5

de 5

16

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

05/01/2018

España

España

durabilidad

las cuchillas son las originales a casi 8 años!! y funcionan perfectamente, simplemente limpiar de vez en cuando con alcohol todo el sistema.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6940/16 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

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16/05/2012

España

España

Producto excelente y recomendable

Tiene un rendimiento excelente y una relación calidad-precio estupenda muy cómodo y con buen afeitado, no irrita y apura estupendamente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6940/16 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

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12/05/2026

Argentina

Argentina

Cuchillas excelentes

Creo que la compre en 2012 y hoy en 2026 la sigo utilizando y no solo eso nunca le cambie los cabezales de las cuchillas, solo la parte de afuera que con el tiempo se fueron rompiendo. Excelente producto y mi barba es muy dura y todos los días crece.

Ventajas

Si

Contras

No

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

Date of Use 2012-03-10

Sí, recomiendo este producto

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Date of Use 2012-03-10