Descontinuado
El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el vello y lo corta al ras.
Esta afeitadora Philips resistente al agua puede lavarse fácilmente con agua corriente.
Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
edgarquezada
31/03/2019
México
buen producto
buen producto y me duró muchos años. recomiendo este modelo aunque es viejito
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver