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Descontinuado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica

HQ7140/17

5
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto
Afeitado cómodo y al ras
Esta afeitadora te ofrece un exclusivo sistema de precisión y es completamente lavable. Tiene cabezales ultradelgados con ranuras para afeitar los vellos más largos y orificios para afeitar las barbas más cortas.
Ver todos los beneficios

Afeita incluso los vellos más cortos

Afeitado cómodo y al ras

Tecnología Super Lift & Cut

Tecnología Super Lift & Cut

El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el vello y lo corta al ras.

Afeitadora lavable

Esta afeitadora Philips resistente al agua puede lavarse fácilmente con agua corriente.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello.

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Opiniones

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5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

31/03/2019

México

México

buen producto

buen producto y me duró muchos años. recomiendo este modelo aunque es viejito

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver