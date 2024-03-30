Descontinuado
Sistema de corte de precisión
La afeitadora Philips tiene cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.
Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello.
Los cabezales de afeitado de Philips se adaptan a la piel y facilitan un contacto suave y un afeitado más cómodo.
4.2
de 5
28
Opiniones
89%
ha recomendado este producto
Duck779
30/03/2024
Chile
PHILIPS type hq7340/a
Recomendada al 100% la tengo hace 16 años y ningún problema, obviamente que la carga inalámbrica duró 5 años la batería, pero es cosa de reemplazarlo. Lastima que esta discontinuado este producto.
Ventajas
Máquina de alta calidad
Contras
Batería como todas una vida útil esperada de 5 años
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7340 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7340 Electric shaver
Schimanietz
04/06/2018
Chile
Te extrañare
Muy buena maquina, creo que la tengo hace 20 años y hasta el mes pasado ningun problema. Llego el momento de la renovacion al parecer.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7340 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7340 Electric shaver
13/08/2020
Argentina
El Producto es súper práctico y eficiente
Elegi este producto porque lo uso todos los días antes de ir al trabajo es súper rápido a la hora de afeitar más si salís sobre la hora para ir al trabajo. Lo súper recomiendo. Excelente calidad. Vale un montón. Me sirve mucho. Saludos.
Ventajas
A favor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7340 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7340 Electric shaver