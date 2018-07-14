Descontinuado
HQ8160/16
Las tres cuchillas ofrecen un 50% más de superficie para un afeitado más rápido y al ras. *En comparación con los cabezales de afeitado rotativos estándar
La afeitadora eléctrica Philips tiene cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los vellos largos y orificios para afeitar la barba más corta.
El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el vello y lo corta al ras.
3.0
de 5
5
Opiniones
CORDOBES53
14/07/2018
Argentina
ES UN PRODUCTO ALTAMENTE EFICIENTE
ESTA AFEITADORA,A PESAR DE LOS AÑOS QUE LA POSEO ME HA DADO MUCHAS SATISFACCIONES,INCLUSO A LA HORA DE VIAJAR
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
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Caquilindo
15/09/2013
Argentina
Es muy buena, afeita bien y te la llevas a cualquier lado
Es muy buena, afeita bien y te la llevas a cualquier lado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
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mcpato
27/04/2015
Argentina
util
corta muy bien, la bateria dura, hay modelos mejores pero este me gusto
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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