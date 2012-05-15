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  • Afeitado rápido, al ras y eficaz
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Descontinuado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica

HQ8200/17

3.5
| (4) Opiniones
Afeitado rápido, al ras y eficaz
Las tres cuchillas de los cabezales de afeitado Speed-XL de la afeitadora eléctrica Philips te ofrecen un 50% más de superficie de afeitado, para una afeitada rápida y al ras
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Afeitado rápido, al ras y eficaz

Cabezales de afeitado Speed-XL: para un afeitado rápido y al ras

Cabezales de afeitado Speed-XL: para un afeitado rápido y al ras

Las tres cuchillas ofrecen un 50% más de superficie para un afeitado más rápido y al ras. *En comparación con los cabezales de afeitado rotativos estándar

Sistema SmartTouch de seguimiento de contornos: para un afeitado rápido y eficaz

Sistema SmartTouch de seguimiento de contornos: para un afeitado rápido y eficaz

Mantiene los 3 cabezales de afeitado en constante contacto con la piel para un afeitado rápido y eficaz.

Rápida de enjuagar y con revestimiento interior antibacteriano

Rápida de enjuagar y con revestimiento interior antibacteriano

El revestimiento interior antibacteriano de la unidad de afeitado garantiza la limpieza de la afeitadora con agua en cuestión de segundos

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3.5

de 5

4

Opiniones

1

15/05/2012

España

España

Producto muy bueno por sus características.

Me ha gustado mucho este producto, porque se acopla muy bien a la superficie de la cara, apura mucho y además se limpia de forma muy fácil de bajo del grifo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8200/17 Afeitadora eléctrica

Sí, recomiendo este producto

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09/03/2011

España

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Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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08/04/2013

España

España

es excelente para los hombres con piel sensible.

es excelente para los hombres con piel sensible. Lo malo es que el afeitado no es totalmente apurado y por tanto no se siente la piel totalmente suave pero el acabado es parejo dando buena imagen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8200/17 Afeitadora eléctrica

Sí, recomiendo este producto

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