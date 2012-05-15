Descontinuado
HQ8200/17
Las tres cuchillas ofrecen un 50% más de superficie para un afeitado más rápido y al ras. *En comparación con los cabezales de afeitado rotativos estándar
Mantiene los 3 cabezales de afeitado en constante contacto con la piel para un afeitado rápido y eficaz.
El revestimiento interior antibacteriano de la unidad de afeitado garantiza la limpieza de la afeitadora con agua en cuestión de segundos
3.5
de 5
4
Opiniones
David39
15/05/2012
España
Producto muy bueno por sus características.
Me ha gustado mucho este producto, porque se acopla muy bien a la superficie de la cara, apura mucho y además se limpia de forma muy fácil de bajo del grifo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8200/17 Afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8200/17 Afeitadora eléctrica
Mutenro
09/03/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8200/17 Afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8200/17 Afeitadora eléctrica
joseh
08/04/2013
España
es excelente para los hombres con piel sensible.
es excelente para los hombres con piel sensible. Lo malo es que el afeitado no es totalmente apurado y por tanto no se siente la piel totalmente suave pero el acabado es parejo dando buena imagen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8200/17 Afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
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