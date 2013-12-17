Descontinuado
HQ8240
Recargable
Las tres cuchillas ofrecen un 50% más de superficie para un afeitado más rápido y al ras. *En comparación con los cabezales de afeitado rotativos estándar
Mantiene los 3 cabezales de afeitado en constante contacto con la piel para un afeitado rápido y eficaz.
El revestimiento interior antibacteriano de la unidad de afeitado garantiza la limpieza de la afeitadora con agua en cuestión de segundos
3.7
de 5
3
Opiniones
LuisII
17/12/2013
España
En el uso diario no se puede pedir más
Un día tras otro mi afeitadora no falla. El apurado es excelente y su autonomía de uso también. Que mas se puede pedir!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8240 Afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8240 Afeitadora eléctrica
MendivilGR
02/09/2024
México
Tengo mas de 10 años
Tengo mas de 10 años con esta rasuradora y ha funcionado excelentemente, solo el cable de alimentación y la bolsa de viaje, están deteriorados.Y mi esposa me regalo una rasuradora mas actualizada. seguire usando la viejita que no le pide nada a la nueva. La recomiendo ampliamente,
Ventajas
todo
Contras
el cable de alimentación y la bolsa de viaje, se sugiere mejora de la calidad.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8240 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8240 Electric shaver
camaradagmo
02/08/2017
Chile
dejo de funcionar de la nada.
en un principio estaba feliz, pero de un día a otro dejo de funcionar. La tengo hace 2 años, sin golpes, esta nueva, casi 3 meses de uso en total de estos 2 años, ya que por lo general uso una barba larga, y no me había fallado nunca, aún teniendo esos tiempos de reposo, y de la nada, no encendió nunca mas, y la garantía ya se expiro. Me comunique con Servicio al cliente y me dicen que tengo que pagar para que la reparen. Les comento que tengo aparatos con baterías con años sin uso, y al momento de ocuparlos, los enchufas y sin ningún problema de encendido. Adjunto las fotografías para que puedan ver el verdadero estado de la maquina.
Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8240 Electric shaver
Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8240 Electric shaver