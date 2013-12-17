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Descontinuado

8200 seriesAfeitadora eléctrica

HQ8240

3.7
| (3) Opiniones
Afeitado rápido, al ras y eficaz
Las tres cuchillas de los cabezales Speed-XL te ofrecen un 50% más de superficie de afeitado, para un afeitado rápido y al ras
Ver todos los beneficios

Afeitado rápido, al ras y eficaz

  • Recargable

Cabezales de afeitado Speed-XL: para un afeitado rápido y al ras

Cabezales de afeitado Speed-XL: para un afeitado rápido y al ras

Las tres cuchillas ofrecen un 50% más de superficie para un afeitado más rápido y al ras. *En comparación con los cabezales de afeitado rotativos estándar

Sistema SmartTouch de seguimiento de contornos: para un afeitado rápido y eficaz

Sistema SmartTouch de seguimiento de contornos: para un afeitado rápido y eficaz

Mantiene los 3 cabezales de afeitado en constante contacto con la piel para un afeitado rápido y eficaz.

Rápida de enjuagar y con revestimiento interior antibacteriano

Rápida de enjuagar y con revestimiento interior antibacteriano

El revestimiento interior antibacteriano de la unidad de afeitado garantiza la limpieza de la afeitadora con agua en cuestión de segundos

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3.7

de 5

3

Opiniones

4
3
2

17/12/2013

España

España

En el uso diario no se puede pedir más

Un día tras otro mi afeitadora no falla. El apurado es excelente y su autonomía de uso también. Que mas se puede pedir!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8240 Afeitadora eléctrica

Sí, recomiendo este producto

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02/09/2024

México

México

Tengo mas de 10 años

Tengo mas de 10 años con esta rasuradora y ha funcionado excelentemente, solo el cable de alimentación y la bolsa de viaje, están deteriorados.Y mi esposa me regalo una rasuradora mas actualizada. seguire usando la viejita que no le pide nada a la nueva. La recomiendo ampliamente,

Ventajas

todo

Contras

el cable de alimentación y la bolsa de viaje, se sugiere mejora de la calidad.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8240 Electric shaver

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02/08/2017

Chile

Chile

dejo de funcionar de la nada.

en un principio estaba feliz, pero de un día a otro dejo de funcionar. La tengo hace 2 años, sin golpes, esta nueva, casi 3 meses de uso en total de estos 2 años, ya que por lo general uso una barba larga, y no me había fallado nunca, aún teniendo esos tiempos de reposo, y de la nada, no encendió nunca mas, y la garantía ya se expiro. Me comunique con Servicio al cliente y me dicen que tengo que pagar para que la reparen. Les comento que tengo aparatos con baterías con años sin uso, y al momento de ocuparlos, los enchufas y sin ningún problema de encendido. Adjunto las fotografías para que puedan ver el verdadero estado de la maquina.

Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8240 Electric shaver

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