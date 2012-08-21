Descontinuado
Recargable
Las tres cuchillas ofrecen un 50% más de superficie para un afeitado más rápido y al ras. *En comparación con los cabezales de afeitado rotativos estándar
Mantiene los 3 cabezales de afeitado en constante contacto con la piel para un afeitado rápido y eficaz.
El revestimiento interior antibacteriano de la unidad de afeitado garantiza la limpieza de la afeitadora con agua en cuestión de segundos
4.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
betto
21/08/2012
España
le falta mas hergonomia
le falta que se amolde mas al contorno de la cara,por esto no apura muy bien en las curvas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8250/17 Afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8250/17 Afeitadora eléctrica