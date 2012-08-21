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Descontinuado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica

HQ8250/17

4
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto
Afeitado rápido, al ras y eficaz
Las tres cuchillas de los cabezales Speed-XL te ofrecen un 50% más de superficie de afeitado, para un afeitado rápido y al ras
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Afeitado rápido, al ras y eficaz

  • Recargable

Cabezales de afeitado Speed-XL: para un afeitado rápido y al ras

Cabezales de afeitado Speed-XL: para un afeitado rápido y al ras

Las tres cuchillas ofrecen un 50% más de superficie para un afeitado más rápido y al ras. *En comparación con los cabezales de afeitado rotativos estándar

Sistema SmartTouch de seguimiento de contornos: para un afeitado rápido y eficaz

Sistema SmartTouch de seguimiento de contornos: para un afeitado rápido y eficaz

Mantiene los 3 cabezales de afeitado en constante contacto con la piel para un afeitado rápido y eficaz.

Rápida de enjuagar y con revestimiento interior antibacteriano

Rápida de enjuagar y con revestimiento interior antibacteriano

El revestimiento interior antibacteriano de la unidad de afeitado garantiza la limpieza de la afeitadora con agua en cuestión de segundos

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4.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

21/08/2012

España

España

le falta mas hergonomia

le falta que se amolde mas al contorno de la cara,por esto no apura muy bien en las curvas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8250/17 Afeitadora eléctrica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8250/17 Afeitadora eléctrica