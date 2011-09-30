ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Afeitado rápido, al ras y eficaz
  • Afeitado rápido, al ras y eficaz
  • Afeitado rápido, al ras y eficaz
  • Afeitado rápido, al ras y eficaz
  • Afeitado rápido, al ras y eficaz
  • Afeitado rápido, al ras y eficaz
  • Afeitado rápido, al ras y eficaz
  • Afeitado rápido, al ras y eficaz
  • Afeitado rápido, al ras y eficaz
  • Afeitado rápido, al ras y eficaz

Descontinuado

8200 seriesAfeitadora eléctrica

HQ8260

3.5
| (6) Opiniones
Afeitado rápido, al ras y eficaz
Las tres cuchillas de los cabezales de afeitado Speed-XL de la afeitadora eléctrica Philips te ofrecen un 50% más de superficie de afeitado, para una afeitada rápida y al ras
Ver todos los beneficios

Afeitado rápido, al ras y eficaz

  • con indicador de nivel de batería

Cabezales de afeitado Speed-XL: para un afeitado rápido y al ras

Cabezales de afeitado Speed-XL: para un afeitado rápido y al ras

Las tres cuchillas ofrecen un 50% más de superficie para un afeitado más rápido y al ras. *En comparación con los cabezales de afeitado rotativos estándar

Sistema SmartTouch de seguimiento de contornos: para un afeitado rápido y eficaz

Sistema SmartTouch de seguimiento de contornos: para un afeitado rápido y eficaz

Mantiene los 3 cabezales de afeitado en constante contacto con la piel para un afeitado rápido y eficaz.

Sistema de corte de precisión

Sistema de corte de precisión

La afeitadora eléctrica Philips tiene cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los vellos largos y orificios para afeitar la barba más corta.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encontrar una pieza de repuesto o un accesorio

Vaya a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 5

6

Opiniones

3

30/09/2011

España

España

Excelente Afeitadora.

Des pués de utilizar durante 15 días la Afeitadora Philips HQ8260 tengo que decir que estoy plenamente satisfecho, por su apurado, tiempo de duración de cada afeitado y ninguna irritación. Además es muy cómodo el no tener que tener obligatoriamente conectada la Afeitadora a la Red Eléctrica para poder afeitarse. La recomiendo a cualquiera que esté en duda.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8260 Afeitadora eléctrica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8260 Afeitadora eléctrica

23/09/2011

España

España

Gratamente sorprendido.

Solamente me he afeitado con la misma 9 días, pero estoy muy satisfecho de la elección realizada. Apura muy bien el afeitado y en poco tiempo. Es muy cómodo el no tener un cable colgando de la máquina al afeitarme. Resumiendo, que he acertado plenamente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8260 Afeitadora eléctrica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8260 Afeitadora eléctrica

26/12/2011

España

España

Excelente elección

Utilicé el buscador de productos definiendo exactamente las características que necesitaba. Lo seleccioné y en 4-5 dias tenía el producto en mi casa. Un producto que no pude encontrar en las tiendas. Volveré a utilizar la web de Phillips.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8260 Afeitadora eléctrica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8260 Afeitadora eléctrica