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  • Afeitado rápido, al ras y eficaz
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Descontinuado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica

HQ8270/21

5
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto
Afeitado rápido, al ras y eficaz
Los cabezales Speed-XL con tres cuchillas de la afeitadora eléctrica Philips te ofrecen un 50% más de superficie de afeitado, para una afeitada rápida y al ras.
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Afeitado rápido, al ras y eficaz

  • Con sistema Jet Clean

Sistema SmartTouch de seguimiento de contornos: para un afeitado rápido y eficaz

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Mantiene los 3 cabezales de afeitado en constante contacto con la piel para un afeitado rápido y eficaz.

Rápida de enjuagar y con revestimiento interior antibacteriano

Rápida de enjuagar y con revestimiento interior antibacteriano

El revestimiento interior antibacteriano de la unidad de afeitado garantiza la limpieza de la afeitadora con agua en cuestión de segundos

Tecnología Super Lift & Cut

Tecnología Super Lift & Cut

El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el vello y lo corta al ras.

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5.0

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Resumen

100%

ha recomendado este producto

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3
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1

31/01/2018

Chile

Chile

afeita excelente

afeita excelente Lo unico malo es que los repuestos del cabezal completo . Son muy caros. y tengo la maquina sin usar. y uso otra philips un poco mas antigua. que ya esta llegando a su fin.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8270/17 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8270/17 Electric shaver