ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • La mejor afeitadora, la número 1 del mundo
  • La mejor afeitadora, la número 1 del mundo
  • La mejor afeitadora, la número 1 del mundo
  • La mejor afeitadora, la número 1 del mundo

Descontinuado

SmartTouch-XLAfeitadora eléctrica

HQ9190

4
| (5) Opiniones | 80% ha recomendado este producto
La mejor afeitadora, la número 1 del mundo
Para hombres que solo quieren lo mejor, SmartTouch-XL combina los cabezales Speed-XL avanzados con el sistema de seguimiento de contornos exclusivo SmartTouch para un afeitado al ras, aun en las zonas más difíciles.
Ver todos los beneficios

Afeitado al ras, incluso en las zonas más difíciles

La mejor afeitadora, la número 1 del mundo

Sistema SmartTouch de seguimiento de contornos: para un afeitado rápido y eficaz

Sistema SmartTouch de seguimiento de contornos: para un afeitado rápido y eficaz

Mantiene los 3 cabezales de afeitado en constante contacto con la piel para un afeitado rápido y eficaz.

Cabezales de afeitado Speed-XL: para un afeitado rápido y al ras

Cabezales de afeitado Speed-XL: para un afeitado rápido y al ras

Las tres cuchillas ofrecen un 50% más de superficie para un afeitado más rápido y al ras. *En comparación con los cabezales de afeitado rotativos estándar

Personal Comfort Control adapta la afeitadora a todo tipo de piel

Personal Comfort Control adapta la afeitadora a todo tipo de piel

El Personal Comfort Control adapta la afeitadora a su tipo de piel. Seleccione la posición «Normal» para un afeitado rápido, cómodo y al ras. Seleccione «Sensitive» (Sensible) para un afeitado al ras con la máxima comodidad para la piel.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

5

Opiniones

80%

ha recomendado este producto

2
1

15/11/2021

México

México

Excelente producto

Compré la rasuradora en el 2006, y durante 15 años me dio servicio, aún funciona, con algunas fallas de la pantalla y la batería ya no dura tanto, pero aún la uso, un producto excepcional

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

30/03/2023

España

España

Bella ....pero delicada

La considero una de las afeitadoras mas bonitas del mercado, incluso comparadas con las actuales, con una pantalla muy amigable, fácil de entender y un cuerpo muy háptico, robusto y tecno, que da confianza y trabaja muy bien. Lo malo es que la pantalla se malogra facilmente cuando le salta agua al parecer, lo cual no debiera pasar,pues se supone que se puede lavar con seguridad el cabezal. Lo otro deficiente es su estuche metálico, el cual no considera la posibilidad de guardar en el la escobilla de limpieza y su cargador y por último, apenas pierde filo sus cuchillas, irrita facilmente la piel.

Ventajas

lo eficiente de su trabajo y su amplia gama de caracteristicas especiales para cada usuario, de hecho he comprado 2 de estas maquinas

Contras

Lo dicho anteriormente, fallas en la pantalla y apenas se pierden eficiencia sus cuchillas irritan facilmente la piel

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SmartTouch-XL HQ9190 Afeitadora eléctrica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SmartTouch-XL HQ9190 Afeitadora eléctrica

24/10/2015

España

España

Completa y potente

Completa, con toda la información a mano Lo mejor es su sistema de limpieza

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SmartTouch-XL HQ9190CC Afeitadora eléctrica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SmartTouch-XL HQ9190CC Afeitadora eléctrica