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Daily Collection Batidora
Descontinuado
Asistencia técnica
HR1459/00
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EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Mixer HR1459/00 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Mixer - English (US)
No puedo quitar las varillas/los ganchos para amasar de la amasadora Philips
No puedo insertar las varillas/los ganchos para amasar en la amasadora Philips