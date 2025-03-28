Descontinuado
Paquete de 3
tamaño estándar
Fácil montaje
Limpieza integral
El cabezal de este cepillo dental Philips Sonicare dispone de un perfil contorneado para ajustarse de forma natural al tamaño de tus dientes y limpiar las zonas difíciles de alcanzar.
El cabezal de cepillado elimina hasta 2 veces más placa que un cepillo dental manual
La tecnología avanzada sónica de Philips Sonicare expulsa agua entre los dientes, y sus movimientos fragmentan el sarro y lo remueven para ofrecer una excepcional limpieza diaria.
4.6
de 5
48
Opiniones
96%
ha recomendado este producto
patridon
28/03/2025
España
Parte de la promoción
Limpieza eficaz
Los cabezales ProResults HX6012/87 son únicos, desde el primer cepillado notas los resultados ya que sientes una limpieza profunda y una sensación de bienestar que dura muchas horas. Me gusta que a la vez que son suaves con las encías también son muy eficaces en su cometido de limpiar los dientes de forma profunda evitando la formación de sarro. Siento que los dientes quedan suaves, brillantes y esto me da seguridad a la hora de sonreír.
Ventajas
La limpieza profunda y el brillo que deja en los dientes
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
24/03/2025
España
Parte de la promoción
Limpieza profunda.
He probado el recambio C1 prosesults y me ha encantado ya que elimina emprofundidad mis dientes y encías, tiene unas cerdas muy largas que entran entre los dientes se acopla perfectamente a mi base sonicare . Yo dispongo de color negro y los recambios son blancos .
Ventajas
limpieza profesional
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Exidreo
14/03/2025
España
Parte de la promoción
Gran funcionamiento
Llevo meses usando este cepillo de dientes, y es una joya. Tengo el diente inferior un poco hundido, por lo que se suele acumular sarro ahí. Desde que los uso ha disminuido alrededor del 90%. Además, como la forma es más la de un cepillo de dientes al uso que un cabezal de estos redondos son extremadamente cómodos de usar. 100% recomendados.
Ventajas
Ergonomía, comodidad, efectividad
Contras
Nada de momento
Esta reseña se realizó para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Esta reseña se realizó para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual