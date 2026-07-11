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Descontinuado

Multigroom series 30008 en 1, rostro y cabello

MG3730/15

4.3
| (297) Opiniones | 87% ha recomendado este producto

1 premio

Recortador todo en uno
Prueba un nuevo aspecto, cualquier día de la semana, con este recortador todo en uno duradero. Los 8 accesorios de calidad te permiten crear fácilmente el estilo facial y el peinado exactos que deseas.
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Recortador 8 en 1

Recortador todo en uno

  • 8 accesorios

  • Cuchillas autoafilables de acero

  • Hasta 60 minutos de autonomía

  • Accesorios lavables

Cuchillas de acero templado que no se rompen, no se doblan ni se oxidan

Cuchillas de acero templado que no se rompen, no se doblan ni se oxidan

Las cuchillas autoafilables de acero del recortador facial y corporal están reforzadas con hierro y son templadas para una máxima resistencia. Esto resulta en cuchillas que permanecen tan afiladas como el primer día. Sin oxidación. No se necesita aceite de hoja.

Recorta y perfila tu cabello y vello facial con 8 accesorios

Recorta y perfila tu cabello y vello facial con 8 accesorios

Este recortador todo en uno corta y perfila fácilmente tu vello facial y cabello.

Logra un recorte uniforme

Logra un recorte uniforme

Consigue un corte perfecto y uniforme incluso en el vello más grueso. Las precisas cuchillas de acero de la recortadora para cuerpo y barba crean líneas precisas y rectas a fin de lograr un acabado perfecto.

Especificaciones técnicas

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Premios

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

297

Opiniones

87%

ha recomendado este producto

11/07/2026

España

España

Comprador verificado

Muy buen producto

Muy contento con la compra, la batería dura mucho y muy fiable.

Ventajas

Muy buen producto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3945/15 Recortador 9 en 1

Date of Use 2026-05-25

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3945/15 Recortador 9 en 1

Date of Use 2026-05-25

07/03/2026

España

España

Comprador verificado

Simple y con grandes resultados!

Sinceramente era lo que venía buscando desde hace mucho, pensé que por ser sencilla o con pocos accesorios iba a dar malos resultados pero al final me sorprendió muchísimo, diferentes niveles de corte y además un cortador de pelos de nariz, una bolsa y su cargador, me encantó, 100% recomendable.

Ventajas

100%

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Recortador 7 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Recortador 7 en 1

25/10/2025

España

España

Recomendable

Más potencia que las convencionales del mismo precio!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3940/15 Recortador 8 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3940/15 Recortador 8 en 1