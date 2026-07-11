Descontinuado
8 accesorios
Cuchillas autoafilables de acero
Hasta 60 minutos de autonomía
Accesorios lavables
Las cuchillas autoafilables de acero del recortador facial y corporal están reforzadas con hierro y son templadas para una máxima resistencia. Esto resulta en cuchillas que permanecen tan afiladas como el primer día. Sin oxidación. No se necesita aceite de hoja.
Este recortador todo en uno corta y perfila fácilmente tu vello facial y cabello.
Consigue un corte perfecto y uniforme incluso en el vello más grueso. Las precisas cuchillas de acero de la recortadora para cuerpo y barba crean líneas precisas y rectas a fin de lograr un acabado perfecto.
Premios
4.3
de 5
297
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
Albinutza23
11/07/2026
España
Comprador verificado
Muy buen producto
Muy contento con la compra, la batería dura mucho y muy fiable.
Ventajas
Muy buen producto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3945/15 Recortador 9 en 1
Date of Use 2026-05-25
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3945/15 Recortador 9 en 1
Date of Use 2026-05-25
CremaCulé
07/03/2026
España
Comprador verificado
Simple y con grandes resultados!
Sinceramente era lo que venía buscando desde hace mucho, pensé que por ser sencilla o con pocos accesorios iba a dar malos resultados pero al final me sorprendió muchísimo, diferentes niveles de corte y además un cortador de pelos de nariz, una bolsa y su cargador, me encantó, 100% recomendable.
Ventajas
100%
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Recortador 7 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Recortador 7 en 1
Jacoomartin
25/10/2025
España
Recomendable
Más potencia que las convencionales del mismo precio!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3940/15 Recortador 8 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3940/15 Recortador 8 en 1