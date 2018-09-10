Descontinuado
9 accesorios
Tecnología DualCut
Hasta 80 minutos de autonomía
Resistente al agua
Esta máquina para cortar cabello todo en uno cuenta con la tecnología avanzada DualCut para una máxima precisión. Viene con cuchillas dobles y está diseñada para mantenerse tan afilada como el primer día.
La máquina para cortar cabello todo en uno Philips Multigroom 3000 viene con 9 accesorios diseñados para modelar con comodidad tu vello facial y recortar tu cabello.
Consigue líneas perfectas y rectas y recorta de manera uniforme el vello más grueso, gracias a las precisas cuchillas de acero de la cortadora de barba y vello corporal. Estas cuchillas anticorrosivas no se oxidan y se autoafilan para durar más tiempo.
4.2
de 5
435
Opiniones
86%
ha recomendado este producto
luis07
10/09/2018
Central América
es muy practico
[Employee of philipsglobal] muy buen producto, con muchas adaptaciones para cortar la barba de diferentes formas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/15 9 en 1, rostro y cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/15 9 en 1, rostro y cabello
Zolter
05/09/2023
España
Comprador verificado
Muy util, buen precio y calidad
Lo compre porque me he dejado barba y mecesitaba algo para arreglarla, esta maquina es muy util, trae mas de lo que necesito, pues no utilizo todos los accesorios, pero los que uso van muy bien.
Ventajas
Manejo, variedad de utilidades, precio.
Contras
No se puede usar con ella enchufada a la corriente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Rostro, cabello y cuerpo, 11 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Rostro, cabello y cuerpo, 11 en 1
El niño de los peines
07/12/2022
España
Comprador verificado
He comprado diferentes cortapelos de varias marcas
Todos me han defraudado, hasta que compre hace 2 años un de PHILIPS que ha funcionado y sigue funcionando. Lo uso conmigo y con mis mascotas. Perfecto, lo recomiendo.
Ventajas
Cómodo, autonomía suficiente, poco peso, sin cable.
Contras
Tiempo de carga muy largo pero compensa comparando con otros pues la batería dura lo que dice..
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/15 Cara y cabello 9 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/15 Cara y cabello 9 en 1