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Multigroom series 5000 MG5730/15 Cara, cabello y cuerpo 11 en 1

MG5730/15

4.2
| (435) Opiniones | 86% ha recomendado este producto
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4.2

de 5

435

Opiniones

86%

ha recomendado este producto

10/09/2018

Central América

Central América

es muy practico

[Employee of philipsglobal] muy buen producto, con muchas adaptaciones para cortar la barba de diferentes formas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/15 9 en 1, rostro y cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/15 9 en 1, rostro y cabello

05/09/2023

España

España

Comprador verificado

Muy util, buen precio y calidad

Lo compre porque me he dejado barba y mecesitaba algo para arreglarla, esta maquina es muy util, trae mas de lo que necesito, pues no utilizo todos los accesorios, pero los que uso van muy bien.

Ventajas

Manejo, variedad de utilidades, precio.

Contras

No se puede usar con ella enchufada a la corriente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Rostro, cabello y cuerpo, 11 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Rostro, cabello y cuerpo, 11 en 1

07/12/2022

España

España

Comprador verificado

He comprado diferentes cortapelos de varias marcas

Todos me han defraudado, hasta que compre hace 2 años un de PHILIPS que ha funcionado y sigue funcionando. Lo uso conmigo y con mis mascotas. Perfecto, lo recomiendo.

Ventajas

Cómodo, autonomía suficiente, poco peso, sin cable.

Contras

Tiempo de carga muy largo pero compensa comparando con otros pues la batería dura lo que dice..

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/15 Cara y cabello 9 en 1

Sí, recomiendo este producto

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