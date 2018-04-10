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  • Una única herramienta para un estilo definido
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All-in-One TrimmerSerie 5000

MG5930/15

4.5
| (716) Opiniones | 92% ha recomendado este producto
Una única herramienta para un estilo definido
Cree su estilo personal con este recortador versátil, que incluye 11 herramientas de calidad para modelar el rostro, la cabeza y el cuerpo. Las cuchillas autoafilables de acero inoxidable se mantienen afiladas como el primer día, sin necesidad de aceite, para brindar una definición precisa.
Ver todos los beneficios

Para rostro, cabello y cuerpo

Una única herramienta para un estilo definido

  • 11 en 1: rostro, cabeza y cuerpo

  • Cuchillas autoafilables

  • Tecnología BeardSense

Todo en uno para el rostro, la cabeza y el cuerpo

Este recortador todo en uno ofrece 11 herramientas para todas sus necesidades de cuidado personal. Recorte y modele su vello facial de manera conveniente, recorte su vello y cuide su cuerpo.

Obtenga un recorte uniforme y bordes precisos

El recortador y su conjunto de peine-guía múltiple ofrecen 11 ajustes de longitud de 0,5 a 16 mm en pasos de precisión de 1 mm para estilos de barba más cortos y más largos. Cree bordes precisos y despeje las mejillas, el mentón y el cuello con el recortador metálico para terminar su estilo.

Despídase del vello corporal

Aféitese cómodamente debajo del cuello con nuestro accesorio para la afeitadora corporal. Un exclusivo sistema de protección de la piel protege las zonas sensibles mientras se afeita a una distancia de hasta 0,5 mm. También puede recortar el vello corporal con el peine-guía desmontable.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

    Cable USB

    CP1788/01
    • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB
    • Negro
    • Longitud del cable: 92 cm
    • 2 pines

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

716

Opiniones

92%

ha recomendado este producto

10/04/2018

Central América

Central América

Terminado perfecto

Un producto completo, es muy fácil y lógico aprender a usarlo. Los resultados que te dan son perfectos y no crean ningún tipo de irritación. Se nota la calidad en la fabricación además de un diseño que se adapta para su uso.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7720/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7720/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo

12/06/2026

España

España

Sigue funcionando como el primer día

Llevo dos años usando la Philips MG7930/15 y sigue funcionando de maravilla. La batería mantiene una buena autonomía y el rendimiento sigue siendo excelente. Es una máquina muy versátil, con buenos accesorios y una calidad que demuestra estar hecha para durar. Sin duda, una compra muy recomendable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000

Date of Use 2025-02-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000

Date of Use 2025-02-24

29/05/2026

España

España

Comprador verificado

Perfecta

Perfecta, muy util. La batería dura semanas, usandola 3 veces en semana

Ventajas

BATERÍA

Contras

NO TIENE UN ESTUCHE PARA TRANSPORTE, SOLO UNA BOLSITA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-01

Avisos legales

  1. Basado en 2,3 veces el recorte del vello facial por semana, cada sesión de aproximadamente 11,5 minutos