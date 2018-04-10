14 accesorios
Tecnología DualCut
Hasta 180 minutos de funcionamiento
Resistente al agua
Esta máquina para cortar cabello todo en uno cuenta con la tecnología avanzada DualCut para una máxima precisión. Viene con cuchillas dobles y está diseñada para mantenerse tan afilada como el primer día.
La máquina para cortar cabello todo en uno Philips Multigroom 7000 viene con 14 accesorios para proporcionar una solución completa de grooming.
Consigue líneas perfectas y rectas y recorta de manera uniforme el vello más grueso, gracias a las precisas cuchillas de acero de la cortadora de barba y vello corporal. Estas cuchillas anticorrosivas no se oxidan y se autoafilan para durar más tiempo.
4.5
de 5
716
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
Alexander05
10/04/2018
Central América
Terminado perfecto
Un producto completo, es muy fácil y lógico aprender a usarlo. Los resultados que te dan son perfectos y no crean ningún tipo de irritación. Se nota la calidad en la fabricación además de un diseño que se adapta para su uso.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7720/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7720/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo
3riic_7
12/06/2026
España
Sigue funcionando como el primer día
Llevo dos años usando la Philips MG7930/15 y sigue funcionando de maravilla. La batería mantiene una buena autonomía y el rendimiento sigue siendo excelente. Es una máquina muy versátil, con buenos accesorios y una calidad que demuestra estar hecha para durar. Sin duda, una compra muy recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000
Date of Use 2025-02-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000
Date of Use 2025-02-24
29/05/2026
España
Comprador verificado
Perfecta
Perfecta, muy util. La batería dura semanas, usandola 3 veces en semana
Ventajas
BATERÍA
Contras
NO TIENE UN ESTUCHE PARA TRANSPORTE, SOLO UNA BOLSITA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-01