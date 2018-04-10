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  • Estilo y precisión máximos
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Multigroom series 700014 en 1, rostro, cabello y cuerpo

MG7745/15

4.5
| (716) Opiniones | 92% ha recomendado este producto
Estilo y precisión máximos
Perfecciona tu estilo con nuestro recortador más preciso y versátil. Los 14 accesorios de primer nivel te permiten crear tu estilo único, de la cabeza a los pies. Disfruta la máxima precisión con las cuchillas DualCut y el control adicional con un mango de goma antideslizante.
Ver todos los beneficios

Recortador 14 en 1 de primer nivel para máxima versatilidad

Estilo y precisión máximos

  • 14 accesorios

  • Tecnología DualCut

  • Hasta 180 minutos de funcionamiento

  • Resistente al agua

Máxima precisión con el doble de cuchillas

Máxima precisión con el doble de cuchillas

Esta máquina para cortar cabello todo en uno cuenta con la tecnología avanzada DualCut para una máxima precisión. Viene con cuchillas dobles y está diseñada para mantenerse tan afilada como el primer día.

14 piezas para recortar el cabello del rostro y la cabeza

14 piezas para recortar el cabello del rostro y la cabeza

La máquina para cortar cabello todo en uno Philips Multigroom 7000 viene con 14 accesorios para proporcionar una solución completa de grooming.

Cuchillas autoafilables para un resultado uniforme

Cuchillas autoafilables para un resultado uniforme

Consigue líneas perfectas y rectas y recorta de manera uniforme el vello más grueso, gracias a las precisas cuchillas de acero de la cortadora de barba y vello corporal. Estas cuchillas anticorrosivas no se oxidan y se autoafilan para durar más tiempo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

716

Opiniones

92%

ha recomendado este producto

10/04/2018

Central América

Central América

Terminado perfecto

Un producto completo, es muy fácil y lógico aprender a usarlo. Los resultados que te dan son perfectos y no crean ningún tipo de irritación. Se nota la calidad en la fabricación además de un diseño que se adapta para su uso.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7720/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7720/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo

12/06/2026

España

España

Sigue funcionando como el primer día

Llevo dos años usando la Philips MG7930/15 y sigue funcionando de maravilla. La batería mantiene una buena autonomía y el rendimiento sigue siendo excelente. Es una máquina muy versátil, con buenos accesorios y una calidad que demuestra estar hecha para durar. Sin duda, una compra muy recomendable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000

Date of Use 2025-02-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000

Date of Use 2025-02-24

29/05/2026

España

España

Comprador verificado

Perfecta

Perfecta, muy util. La batería dura semanas, usandola 3 veces en semana

Ventajas

BATERÍA

Contras

NO TIENE UN ESTUCHE PARA TRANSPORTE, SOLO UNA BOLSITA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-01

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Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-01