15 en 1: rostro, cabeza y cuerpo
Peine-guía de recortador de precisión
Cuchillas autoafilables
Tecnología BeardSense
El peine-guía recortador patentado ofrece 11 ajustes de longitud entre 1 y 3 mm, para que pueda lograr un corte uniforme en la longitud exacta que desee.
Las cuchillas de acero inoxidable permanecen afiladas como el primer día para un rendimiento duradero. No se requiere aceite.
El recortador analiza la densidad de la barba 125 veces por segundo y aumenta la potencia exactamente cuando necesita tratar con barbas más densas, tupidas o largas.
4.5
de 5
716
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
Alexander05
10/04/2018
Central América
Terminado perfecto
Un producto completo, es muy fácil y lógico aprender a usarlo. Los resultados que te dan son perfectos y no crean ningún tipo de irritación. Se nota la calidad en la fabricación además de un diseño que se adapta para su uso.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7720/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7720/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo
3riic_7
12/06/2026
España
Sigue funcionando como el primer día
Llevo dos años usando la Philips MG7930/15 y sigue funcionando de maravilla. La batería mantiene una buena autonomía y el rendimiento sigue siendo excelente. Es una máquina muy versátil, con buenos accesorios y una calidad que demuestra estar hecha para durar. Sin duda, una compra muy recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000
Date of Use 2025-02-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000
Date of Use 2025-02-24
29/05/2026
España
Comprador verificado
Perfecta
Perfecta, muy util. La batería dura semanas, usandola 3 veces en semana
Ventajas
BATERÍA
Contras
NO TIENE UN ESTUCHE PARA TRANSPORTE, SOLO UNA BOLSITA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-01
Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes
Comparado con el recortador todo en uno Philips sin la unidad de corte de 41 mm