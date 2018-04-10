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  • Una sola herramienta para máxima precisión
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All-in-One TrimmerSerie 7000

MG7950/15

4.5
| (716) Opiniones | 92% ha recomendado este producto
Una sola herramienta para máxima precisión
Cree su estilo personal con este recortador versátil, que incluye 15 herramientas de calidad para modelar el rostro, la cabeza y el cuerpo. El peine-guía de precisión proporciona un recorte uniforme en la longitud exacta que desea.
Ver todos los beneficios

Para rostro, cabello y cuerpo

Una sola herramienta para máxima precisión

  • 15 en 1: rostro, cabeza y cuerpo

  • Peine-guía de recortador de precisión

  • Cuchillas autoafilables

  • Tecnología BeardSense

Recorte uniforme en una pasada

Recorte uniforme en una pasada

El peine-guía recortador patentado ofrece 11 ajustes de longitud entre 1 y 3 mm, para que pueda lograr un corte uniforme en la longitud exacta que desee.

Rendimiento duradero para resultados precisos

Rendimiento duradero para resultados precisos

Las cuchillas de acero inoxidable permanecen afiladas como el primer día para un rendimiento duradero. No se requiere aceite.

Un recortador que se ajusta a su barba

El recortador analiza la densidad de la barba 125 veces por segundo y aumenta la potencia exactamente cuando necesita tratar con barbas más densas, tupidas o largas.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

    Cable USB

    CP1788/01
    • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB
    • Negro
    • Longitud del cable: 92 cm
    • 2 pines

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

716

Opiniones

92%

ha recomendado este producto

10/04/2018

Central América

Central América

Terminado perfecto

Un producto completo, es muy fácil y lógico aprender a usarlo. Los resultados que te dan son perfectos y no crean ningún tipo de irritación. Se nota la calidad en la fabricación además de un diseño que se adapta para su uso.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7720/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7720/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo

12/06/2026

España

España

Sigue funcionando como el primer día

Llevo dos años usando la Philips MG7930/15 y sigue funcionando de maravilla. La batería mantiene una buena autonomía y el rendimiento sigue siendo excelente. Es una máquina muy versátil, con buenos accesorios y una calidad que demuestra estar hecha para durar. Sin duda, una compra muy recomendable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000

Date of Use 2025-02-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000

Date of Use 2025-02-24

29/05/2026

España

España

Comprador verificado

Perfecta

Perfecta, muy util. La batería dura semanas, usandola 3 veces en semana

Ventajas

BATERÍA

Contras

NO TIENE UN ESTUCHE PARA TRANSPORTE, SOLO UNA BOLSITA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-01

Avisos legales

  1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes

  2. Comparado con el recortador todo en uno Philips sin la unidad de corte de 41 mm