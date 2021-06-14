Descontinuado
Alimentación por baterías
Fácil de transportar
El cabezal de afeitado importado le ofrece una experiencia de afeitado cómodo y al ras
Solo debes alinear las afiladas cuchillas con tu piel para lograr un afeitado al ras excepcional y los cabezales flotantes se adaptan a las curvas del rostro.
Las cuchillas autoafilables le dan una larga duración de hasta dos años.
4.6
de 5
12
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Estercarla
14/06/2021
España
Parte de la promoción
Buena
Buena en general cumple su función eso sí el bello que es fuerte le cuesta pero en relación calidad precio está bastante bien
Ventajas
Quita sel bello fácilmente
Contras
El bello muy fuerte le cuesta trabajo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PQ206/18 Afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
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14/07/2020
España
Parte de la promoción
Excelente Afeitadora Rapida
Afeita en seco y muy rapidamente, excelente para viajes, dias apurados
Ventajas
ligera, rapida y con poco ruido
Contras
es a bateria, podria ser recargable USB
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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MegustaBarcelona
10/07/2020
España
Parte de la promoción
Cara Bonita
Esta es mi maquina de afeitar, que siempre puedo llevar conmigo para viaje, trabajo o visita de padres en su casa. Calidad de afeitado es muy bueno, recomiendo a Todos.
Ventajas
Tamaño
Contras
0
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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