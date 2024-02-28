Siempre he usado cuchillas y he probado la maquina eléctrica que pensé que no iba a dejarme los mismo resultados y estaba totalmente equivocado, los resultados son excelentes incluso mejores ya que no irrita la piel tanto como con la cuchilla, me ha dejado impactado en este aspecto. Otra de las cosas que me ha dejado sin palabras es la carga rápida que tiene la maquina, aunque me ha decepcionado que no tuviera una base para poderla cargar o para dejarla después de su uso. Es muy fácil de usar y de limpiar ya que con que pongas las cuchillas debajo del grifo esta todo limpio. El diseño de las cuchillas me ha llamado mucho la atención ya que se mueven cada una por separado y de adaptan al contorno de la cara. Mi valoración global es excelente y se lo recomiendo a toda la gente joven que comienza a afeitarse ya que es mejor que la cuchilla. Para mi es mi gran aliada desde que la conocí que no cambio por las cuchillas