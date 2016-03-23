Descontinuado
PT920/18
Cabezales pivotantes TripleTrack
60 min de uso sin cable/1 h de carga
Cortapatillas desplegable
Base de carga y funda
Los cabezales TripleTrack (con 3 anillos de cuchillas de afeitado) cubren un 50% más de superficie de la piel de una vez. Las ranuras y orificios DualPrecision te permiten afeitar el pelo largo y corto con comodidad.
Los cabezales se flexionan para permanecer en contacto con la piel y pivotan para aportar una dimensión de movimiento adicional, lo que proporciona un afeitada al ras, rápida y cómoda.
Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente los vellos largos y la barba corta. 1) Las ranuras cortan pelo largo. 2) Los orificios cortan la barba.
Premios
3.6
de 5
21
Opiniones
BeRoLuJo
23/03/2016
España
Buen Producto
Estoy encantado , un poco caro pero lo que no lo cuesta, no lo VALE. Cordial Saludo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Afeitadora eléctrica en seco
farolero
04/06/2013
España
este producto es de unas caracteristicas excelentes
de toda mi vida he usado una maquinilla PHILIPS para mi uso pero como pasa el tiempo cada vez son mejoresy de un total resultado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Afeitadora eléctrica en seco
alejan1827
16/04/2013
España
Eficaz, bajo ruido y carga de bateria duradera
Comparando con otra maquina antigua, mayor eficacia, menor peso, bajisimo ruido, y la bateria conserva la carga sin agotamiento durante un tiempo mas que razonable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/20 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/20 Dry electric shaver