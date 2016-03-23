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Descontinuado

Shaver series 5000 PowerTouchAfeitadora eléctrica en seco

PT920/18

3.6
| (21) Opiniones

1 premio

TripleTrack
PowerTouch agrega energía a las mañanas. Ahora con más minutos por carga, cabezales totalmente lavables y cuchillas TripleTrack, que te proporcionan un afeitado rápido. Con PowerTouch siempre finalizarás rápidamente tu aseo matutino.
Ver todos los beneficios

Afeita 50% más en cada pasada

TripleTrack

  • Cabezales pivotantes TripleTrack

  • 60 min de uso sin cable/1 h de carga

  • Cortapatillas desplegable

  • Base de carga y funda

Las cuchillas TripleTrack afeitan 50% más de piel por pasada

Las cuchillas TripleTrack afeitan 50% más de piel por pasada

Los cabezales TripleTrack (con 3 anillos de cuchillas de afeitado) cubren un 50% más de superficie de la piel de una vez. Las ranuras y orificios DualPrecision te permiten afeitar el pelo largo y corto con comodidad.

Pivot, Flex & Float

Pivot, Flex & Float

Los cabezales se flexionan para permanecer en contacto con la piel y pivotan para aportar una dimensión de movimiento adicional, lo que proporciona un afeitada al ras, rápida y cómoda.

Los cabezales DualPrecision afeitan eficazmente los vellos largos y la barba corta

Los cabezales DualPrecision afeitan eficazmente los vellos largos y la barba corta

Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente los vellos largos y la barba corta. 1) Las ranuras cortan pelo largo. 2) Los orificios cortan la barba.

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3.6

de 5

21

Opiniones

23/03/2016

España

España

Buen Producto

Estoy encantado , un poco caro pero lo que no lo cuesta, no lo VALE. Cordial Saludo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Afeitadora eléctrica en seco

04/06/2013

España

España

este producto es de unas caracteristicas excelentes

de toda mi vida he usado una maquinilla PHILIPS para mi uso pero como pasa el tiempo cada vez son mejoresy de un total resultado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Afeitadora eléctrica en seco

16/04/2013

España

España

Eficaz, bajo ruido y carga de bateria duradera

Comparando con otra maquina antigua, mayor eficacia, menor peso, bajisimo ruido, y la bateria conserva la carga sin agotamiento durante un tiempo mas que razonable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/20 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

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