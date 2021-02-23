La Philips OneBlade Pro QP6520/30 me ha sorprendido muchísimo. De todas las maquinas de grooming que hay actualmente en el mercado que he probado, el apurado de la OneBlade es lo más parecido a la cuchilla manual tradicional. La ventaja sobre ésta es que es mucho más rápido ya que con una pasada, o como máximo 2 en zonas difíciles consigues el resultado que buscas. Además, no necesitas espuma ya que el diseño y la protección del cabezal hacen imposible que la maquina te irrite o te corte. Si te cortas con una OneBlade has de hacerlo a propósito. Es muy cómoda de utilizar, no pesa nada y la forma se adapta perfectamente a tu mano. Yo gasto tan sólo 5% de batería por afeitado (lo sé porque aparece indicado en la pantalla LED de la máquina), así que puedes afeitarte entre 15 y 20 veces con una sola carga completa, que por cierto tarda solamente una hora en el panel de carga, que queda bien en el baño. Es muy cómoda de limpiar ya que puedes hacerlo simplemente colocándola debajo del grifo. Incluye un peine de precisión regulable para recortar la barba si tu estilo no es un afeitado apurado. Es muy precisa ya que no hay espuma que dificulte la visión, en todo momento sabes hasta donde has afeitado exactamente. Con la cuchilla de doble cara puedes afeitar en ambas direcciones, en función de lo que te sea más cómodo para cada zona.