Descontinuado
Recorta, perfila y afeita
Una original
Se ajusta a todos los mangos OneBlade
Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca
Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario moldeador híbrido que puede recortar, afeitar y crear líneas y perfiles limpios en vellos de cualquier longitud. Su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido que recorta cualquier longitud de vello.
Se adapta a OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) y OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Cuchilla duradera de acero inoxidable que dura hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación fresca. Cuando aparezca el indicador de reemplazo (el ícono de expulsión) en la cuchilla, es posible que el rendimiento ya no sea óptimo y sea hora de considerar cambiar la cuchilla para obtener la mejor experiencia de afeitado
4.3
de 5
110
Opiniones
86%
ha recomendado este producto
andymuz19
31/01/2023
España
Comprador verificado
Cuchillas
La verdad que tras sus usos estoy muy contento, me ayuda bastante a la hora de afeitarme de una sola pasada, y ademas de larga duración no es como otras que tras 3 o 4 pasadas se desgasta, estos duran bastante muy contento con los resultados obtenidos
Ventajas
Duradero
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP220/55 Cuchilla de recambio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP220/55 Cuchilla de recambio
tete26
18/05/2020
España
Tiene una afeitada fantastica asi como gillette
Para que le gente tambien sepa y pueda informarse que no solo es una muy buena afeitada si no que con la rapides que lo haces tambien
Ventajas
La rapidez y eficacia del afeitado
Contras
Que si se te olvida cargarla tendras que usarla con el cable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP230/50 Cuchilla de recambio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP230/50 Cuchilla de recambio
icastroX
02/05/2019
España
Parte de la promoción
De lo mejor que he visto en afeitadoras!
Este tipo de recambios, que desde mi punto de vista tratan de combinar lo mejor del afeitado mediante cuchillas y eléctrico, nos permiten obtener afeitados apurados y perfilar la barba con mucha precisión (debido a su similitud en diseño con cuchillas convencionales). Están diseñadas para barbas relativamente cortas y los resultados son más que excelentes. Además, según el fabricante, nos ofrecen una durabilidad de hasta 4 meses (aunque en mi caso, al no tener demasiada densidad de pelo, puedo estirar bastante más su uso). Sin duda alguna es una compra recomendable si buscamos lo mejor de cada tipo de afeitado, pues se defiende casi tan bien en cada punto como las máquinas destinadas a ello.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP220/55 Cuchilla de recambio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP220/55 Cuchilla de recambio
Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.