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arcitec Afeitadora eléctrica
Descontinuado
Asistencia técnica
RQ1050/18
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Todas (2)
¿Puedo sustituir la batería de mi afeitadora Philips?
¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
Transformador HQ8505
El sistema Philips Jet Clean no limpia la afeitadora Philips