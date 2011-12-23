Producto discontinuado
Compra SH70 en su lugar
Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado al ras y cómodo.
La afeitadora Philips tiene cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.
Las tres cuchillas de afeitado Triple-Track ofrecen hasta un 50% más de superficie de afeitado que los cabezales de afeitado giratorios estándar de una sola cuchilla.
4.0
de 5
8
Opiniones
88%
ha recomendado este producto
Teresita
23/12/2011
España
Todo perfecto
Todo estuvo perfecto. Encontré el recambio que quería. Hablé con un agente que fue muy amable y profesional. El envió llegó rapidísimo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ10/50 cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ10/50 cabezales de afeitado
18/01/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ10/40 Unidad de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ10/40 Unidad de afeitado
nick667
17/12/2013
España
Cuchillas al 80% de las orginales
Este modelo es excelente y da un afeitado de calidad, el recambio cumple al 80% con el resultado de las originales. Viene con todo, no hay que hacer montajes ni historias. Las recomiendo, sigo usando la misma maquina de afeitar tras casí cinco años gracias a este recambio.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ10/50 cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ10/50 cabezales de afeitado