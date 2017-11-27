Descontinuado
DualPrecision y GyroFlex2D
45 min de uso inalámbrico/1 h de carga
Recortador de precisión
Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente los vellos largos y la barba corta. 1) Las ranuras cortan pelo largo. 2) Los orificios cortan la barba
El sistema de doble cuchilla de la afeitadora eléctrica Philips levanta el vello y lo corta al ras para que disfrutes del mejor afeitado.
La afeitadora con sistema GyroFlex 2D sigue los contornos de tu rostro y reduce la presión y la irritación para ofrecerte una afeitada al ras.
Premios
3.8
de 5
68
Opiniones
80%
ha recomendado este producto
Sipiona
27/11/2017
España
Perfecta
Funciona perfectamente y deja un muy buen apurado. Se puede usar tanto en seco como en mojado. Fácil de manejar y muy cómoda.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Wet & dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Wet & dry electric shaver
Halvar
13/04/2014
España
Suavidad, precisión y apurado.
La compré para sustituir a mi vieja Philishave HQ6465 y la mejora de afeitado fue más que notable. El afeitado es muy suave por lo que pasar varias veces por la misma zona no irrita la piel. Si vas con prisa, en seco está bien, pero afeitarse con espuma o gel es excelente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Wet & dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Wet & dry electric shaver
Mufasa
28/12/2013
España
Un buen aparato, excelente
Un buen aparato, excelente. Buen funcionamiento? El precio un poco elevado. Totalmente sumergible
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet & dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet & dry electric shaver