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  • Piel suave y delicada al tacto
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Descontinuado

Shaver series 7000 SensoTouchAfeitadora eléctrica para uso en seco y en húmedo

RQ1160/22

4
| (33) Opiniones | 84% ha recomendado este producto

1 premio

Piel suave y delicada al tacto
La afeitadora Philips serie 7000 ofrece una delicada sensación al tacto y te permite disfrutar de un afeitado suave. El sistema GyroFlex 2D se ajusta fácilmente a las curvas de tu rostro y elimina hasta la barba más corta gracias a sus cuchillas DualPrecision.
Ver todos los beneficios

Piel suave y delicada al tacto

  • DualPrecision y GyroFlex2D

  • 50 min de uso inalámbrico/1 h de carga

  • Recortador de precisión y funda

  • Sistema Jet Clean

Las ranuras y orificios de corte atrapan incluso el vello más corto

Las ranuras y orificios de corte atrapan incluso el vello más corto

Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente los vellos largos y la barba corta. 1) Las ranuras cortan pelo largo. 2) Los orificios cortan la barba

Las cuchillas Super Lift and Cut levantan el vello para un afeitado más al ras

Las cuchillas Super Lift and Cut levantan el vello para un afeitado más al ras

El sistema de doble cuchilla de la afeitadora eléctrica Philips levanta el vello y lo corta al ras para que disfrutes del mejor afeitado.

Los cabezales flexibles con 2 posiciones se ajustan fácilmente a las curvas

Los cabezales flexibles con 2 posiciones se ajustan fácilmente a las curvas

La afeitadora con sistema GyroFlex 2D sigue los contornos de tu rostro y reduce la presión y la irritación para ofrecerte una afeitada al ras.

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4.0

de 5

33

Opiniones

84%

ha recomendado este producto

26/02/2018

España

España

Fantástica máquina

Llevo usando productos Phillips muchos muchos años y este es el primer aparato que ha superado las expectativas en resultado y durabilidad. La tengo desde hace 5 años y casi como el primer día. Para un afeitado diario y continuado fantástica pero si tu barba es dura y cerrada y la dejas un par de días, tengo que repasarme con cuchilla. En contra, el precio del recambio.

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Wet & dry electric shaver

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03/02/2017

España

España

Comprador verificado

Buena maquina

La verdad que me ha sorprendido para bien. Siempre e tenido philips , y con esta maquina se han superado. La batería es una maravilla, hace casi un mes que la tengo y no la e cargado todavía, la utilizo cada 2 días. El manejo es fácil ya que es cómoda de utilizar, con pocas pasadas te queda la piel bien y suave. La parte de la barbilla a veces le cuesta un poco más pero ningún problema. Se limpia muy fácilmente, que es de agradecer, para no perder tiempo por las mañanas. En general estoy muy contento de a verme comprado esta maquina.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

30/01/2017

España

España

Comprador verificado

Satisfacción co el producto.

Satisfecho con el producto y cumple las expectativas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

Sí, recomiendo este producto

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