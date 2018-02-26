Descontinuado
DualPrecision y GyroFlex2D
50 min de uso inalámbrico/1 h de carga
Recortador de precisión y funda
Sistema Jet Clean
Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente los vellos largos y la barba corta. 1) Las ranuras cortan pelo largo. 2) Los orificios cortan la barba
El sistema de doble cuchilla de la afeitadora eléctrica Philips levanta el vello y lo corta al ras para que disfrutes del mejor afeitado.
La afeitadora con sistema GyroFlex 2D sigue los contornos de tu rostro y reduce la presión y la irritación para ofrecerte una afeitada al ras.
Premios
4.0
de 5
33
Opiniones
84%
ha recomendado este producto
Fuen13
26/02/2018
España
Fantástica máquina
Llevo usando productos Phillips muchos muchos años y este es el primer aparato que ha superado las expectativas en resultado y durabilidad. La tengo desde hace 5 años y casi como el primer día. Para un afeitado diario y continuado fantástica pero si tu barba es dura y cerrada y la dejas un par de días, tengo que repasarme con cuchilla. En contra, el precio del recambio.
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Wet & dry electric shaver
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Wet & dry electric shaver
Mustang33
03/02/2017
España
Comprador verificado
Buena maquina
La verdad que me ha sorprendido para bien. Siempre e tenido philips , y con esta maquina se han superado. La batería es una maravilla, hace casi un mes que la tengo y no la e cargado todavía, la utilizo cada 2 días. El manejo es fácil ya que es cómoda de utilizar, con pocas pasadas te queda la piel bien y suave. La parte de la barbilla a veces le cuesta un poco más pero ningún problema. Se limpia muy fácilmente, que es de agradecer, para no perder tiempo por las mañanas. En general estoy muy contento de a verme comprado esta maquina.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
mafelo51
30/01/2017
España
Comprador verificado
Satisfacción co el producto.
Satisfecho con el producto y cumple las expectativas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Afeitadora eléctrica Wet & Dry