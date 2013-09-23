Piel suave y delicada al tacto

La Philips SHAVER series 7000 ofrece una delicada sensación al tacto y te permite disfrutar de un afeitado suave. El sistema GyroFlex 2D se ajusta fácilmente a las curvas de tu rostro y elimina hasta la barba más corta gracias a sus cuchillas DualPrecision.