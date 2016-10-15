Descontinuado
DualPrecision y GyroFlex2D
50 min de uso inalámbrico/1 h de carga
Modelador de barba y funda
Sistema Jet Clean
Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente los vellos largos y la barba corta. 1) Las ranuras cortan pelo largo. 2) Los orificios cortan la barba
El sistema de doble cuchilla de la afeitadora eléctrica Philips levanta el vello y lo corta al ras para que disfrutes del mejor afeitado.
La afeitadora con sistema GyroFlex 2D sigue los contornos de tu rostro y reduce la presión y la irritación para ofrecerte una afeitada al ras.
4.1
de 5
19
Opiniones
84%
ha recomendado este producto
Tetoloe
15/10/2016
España
Increíble
Realmente me gusta mucho el diseño futurista que tiene la rapidez de su carga de baterías, y la ergonomía que tiene adaptada a mi mano.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1195/22 Wet & dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1195/22 Wet & dry electric shaver
peterpirulas
18/12/2013
España
obtienes un apurado excelente
LA MEJOR MAQUINA DE AFEITAR QUE HE TENIDO HASTA EL MOMENTO. POR MUCHA BARBA QUE TENGAS OBTIENES UN APURADO EXCELENTE.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1195/22 Wet & dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1195/22 Wet & dry electric shaver
feliz14
17/12/2013
España
ESTOY ENCANTADO DEL PRODUCTO
Estoy tan encantado del producto que volvería a comprarlo si me hiciera falta, es practico de usar, y limpiar, no gasta mucha energía, se recarga con facilidad, es ideal para el uso diario, y al tener una autonomía grande (50 minutos) te da para un viaje de fin de semana
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1195/22 Wet & dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1195/22 Wet & dry electric shaver