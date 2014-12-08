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Descontinuado

Shaver series 9000 SensoTouchAfeitadora eléctrica para uso en seco y en húmedo

RQ1260/17

4.3
| (9) Opiniones | 89% ha recomendado este producto

1 premio

El mejor afeitado
La afeitadora SensoTouch 3D RQ1260 te ofrece el mejor afeitado de tu vida. El sistema GyroFlex 3D se adapta fácilmente a los contornos del rostro y elimina todo el vello en pocas pasadas gracias a los cabezales UltraTrack.
Ver todos los beneficios

con el sistema GyroFlex 3D

El mejor afeitado

  • UltraTrack y GyroFlex 3D

  • 60 min de uso sin cable/1 h de carga

  • Recortador de precisión

El sistema GyroFlex 3D de Philips se ajusta perfectamente a todas las curvas

El sistema GyroFlex 3D de Philips se ajusta perfectamente a todas las curvas

Los cabezales flexibles GyroFlex 3D de la afeitadora se ajustan a los contornos de tu rostro fácilmente y minimizan la presión y la irritación de la piel.

Los cabezales UltraTrack atrapan todos los vellos en pocas pasadas

Los cabezales UltraTrack atrapan todos los vellos en pocas pasadas

Disfruta de una afeitada al ras con menos irritación. El cabezal de la afeitadora incluye 3 ranuras: para el vello común, canales para los vellos largos o planos, y orificios para barbas cortas.

Afeitadoras con tecnología Super Lift&Cut

Afeitadoras con tecnología Super Lift&Cut

El sistema de doble cuchilla de la afeitadora eléctrica Philips levanta el vello y lo corta al ras para que disfrutes del mejor afeitado.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

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Opiniones

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4.3

de 5

9

Opiniones

89%

ha recomendado este producto

3
2

08/12/2014

España

España

Excelente compra

Ha cumplido todas las expectativas. Mi anterior maquina eléctrica, también Philips ya marchaba bastante regular y salió una oferta que me hizo decidirme por este modelo La he utilizado tanto en seco como en mojado y es estupenda. La irritación ha desaparecido y además, el resultado en ducha, con gel de afeitado da un resultado al tacto similar al afeitado con cuchilla. Muy contento con la compra. ¡Solo espero que me dure al menos los 17 años que me duró la anterior!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver

25/01/2014

España

España

La afeitadora definitiva

Siempre he sido fiel a las afeitadoras de Philips pues para este tipo de productos, esta marca es sinónimo de calidad. El apurado de este modelo de afeitadora es en sí bastante bueno. Se nota una notable mejoría con respecto a versiones anteriores, aunque en alguna ocasión la he combinado con con una cuchilla, principalmente para ahorrar algo de tiempo pues en la mayoría de las veces no ha sido necesario. Además, este modelo incluye un perfilador de patillas, que es de bastante utilidad, al menos para mí. Tras haberla utilizado durante tres semanas y de forma aproximada 2/3 veces por semana, no he sufrido irritaciones en la cara, lo cuál es un factor primordial a considerar, pues en mi caso, es algo que me suele ocurrir a menudo. Esta maquinilla permite un afeitado óptimo tanto en seco como en mojado. Otro punto a destacar es que los pelillos afeitados se almacenan en el interior del cabezal de la maquinilla y por tanto, la labor de limpiar el lavabo se facilita bastante :-) y la limpieza del cabezal es muy rápida, pues dispone de un mecanismo de apertura de las cuchillas que permite retirar los pelillos sin ninguna dificultad. Además, el diseño de la maquinilla es fabuloso.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver

17/12/2013

España

España

Estoy realmente contento con la compra.

Estoy realmente contento con la compra. Siempre he utilizado afeitadoras Phillips y siempre he conseguido un buen grado de satisfacción.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver

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Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver