Descontinuado
UltraTrack y GyroFlex 3D
60 min de uso sin cable/1 h de carga
Recortador de precisión
Los cabezales flexibles GyroFlex 3D de la afeitadora se ajustan a los contornos de tu rostro fácilmente y minimizan la presión y la irritación de la piel.
Disfruta de una afeitada al ras con menos irritación. El cabezal de la afeitadora incluye 3 ranuras: para el vello común, canales para los vellos largos o planos, y orificios para barbas cortas.
El sistema de doble cuchilla de la afeitadora eléctrica Philips levanta el vello y lo corta al ras para que disfrutes del mejor afeitado.
Premios
4.3
de 5
9
Opiniones
89%
ha recomendado este producto
Rayo
08/12/2014
España
Excelente compra
Ha cumplido todas las expectativas. Mi anterior maquina eléctrica, también Philips ya marchaba bastante regular y salió una oferta que me hizo decidirme por este modelo La he utilizado tanto en seco como en mojado y es estupenda. La irritación ha desaparecido y además, el resultado en ducha, con gel de afeitado da un resultado al tacto similar al afeitado con cuchilla. Muy contento con la compra. ¡Solo espero que me dure al menos los 17 años que me duró la anterior!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver
willy9925
25/01/2014
España
La afeitadora definitiva
Siempre he sido fiel a las afeitadoras de Philips pues para este tipo de productos, esta marca es sinónimo de calidad. El apurado de este modelo de afeitadora es en sí bastante bueno. Se nota una notable mejoría con respecto a versiones anteriores, aunque en alguna ocasión la he combinado con con una cuchilla, principalmente para ahorrar algo de tiempo pues en la mayoría de las veces no ha sido necesario. Además, este modelo incluye un perfilador de patillas, que es de bastante utilidad, al menos para mí. Tras haberla utilizado durante tres semanas y de forma aproximada 2/3 veces por semana, no he sufrido irritaciones en la cara, lo cuál es un factor primordial a considerar, pues en mi caso, es algo que me suele ocurrir a menudo. Esta maquinilla permite un afeitado óptimo tanto en seco como en mojado. Otro punto a destacar es que los pelillos afeitados se almacenan en el interior del cabezal de la maquinilla y por tanto, la labor de limpiar el lavabo se facilita bastante :-) y la limpieza del cabezal es muy rápida, pues dispone de un mecanismo de apertura de las cuchillas que permite retirar los pelillos sin ninguna dificultad. Además, el diseño de la maquinilla es fabuloso.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver
bauyekas
17/12/2013
España
Estoy realmente contento con la compra.
Estoy realmente contento con la compra. Siempre he utilizado afeitadoras Phillips y siempre he conseguido un buen grado de satisfacción.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver