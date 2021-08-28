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Descontinuado

Shaver series 9000 SensoTouchAfeitadora eléctrica para uso en seco y en húmedo

RQ1280/21

4.3
| (25) Opiniones | 92% ha recomendado este producto
El mejor afeitado
Con nuestra afeitadora eléctrica más avanzada hasta el momento, la SensoTouch 3D RQ1280 de Philips, disfruta de la mejor afeitada de tu vida. El sistema GyroFlex 3D se adapta fácilmente a los contornos del rostro y elimina todo el vello en pocas pasadas gracias a los cabezales UltraTrack.
Ver todos los beneficios

con el sistema GyroFlex 3D

El mejor afeitado

  • UltraTrack y GyroFlex 3D

  • 60 min de uso sin cable/1 h de carga

  • Recortador de precisión

  • Sistema Jet Clean

El sistema GyroFlex 3D de Philips se ajusta perfectamente a todas las curvas

El sistema GyroFlex 3D de Philips se ajusta perfectamente a todas las curvas

Los cabezales flexibles GyroFlex 3D de la afeitadora se ajustan a los contornos de tu rostro fácilmente y minimizan la presión y la irritación de la piel.

Los cabezales UltraTrack atrapan todos los vellos en pocas pasadas

Los cabezales UltraTrack atrapan todos los vellos en pocas pasadas

Disfruta de una afeitada al ras con menos irritación. El cabezal de la afeitadora incluye 3 ranuras: para el vello común, canales para los vellos largos o planos, y orificios para barbas cortas.

Afeitadoras con tecnología Super Lift&Cut

Afeitadoras con tecnología Super Lift&Cut

El sistema de doble cuchilla de la afeitadora eléctrica Philips levanta el vello y lo corta al ras para que disfrutes del mejor afeitado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

25

Opiniones

92%

ha recomendado este producto

1

28/08/2021

España

España

LA MEJOR MAQUINA

siempre me afeitado con maquina, i claro con PHILIPS , una vez me regalaron la maquina braun serie 9 , pues pense la probare, estube unos 15 dias hasta que la cara se adapto mientras tanto tenia la cara igual que un bebedero de patos,pense que una vez acostumbrado ya estaria y a sin fuen pero, lo que me pasaba era que no me apuraba en el cuello, y de tantas veces de pasar , claro se irritaba, hablo que paso un mes, al mes y un dia la limpie la guarde en su estuche, y por cierto ¿ vendo braun serie 9 ( segun dice la mas alta de la gama) no me imagino la mas baja. a mi no me saqueis de mi philips, gracias

Ventajas

si al 100%

Contras

cuchillas de recambio algo caras

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

30/09/2014

España

España

Comprador verificado

Excelente afeitadora

Me ha sorprendido mucho su objetivo y su uso. Su bateria dura bastante. Tiene buen agarre es silenciosa y tras alguna pasada deja la piel estupenda.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Wet & dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Wet & dry electric shaver

30/01/2014

España

España

Gran producto

Me la regalaron hace menos de un mes y estoy encantado con el producto. Un afeitado apurado y sin ninguna irritación. Sin duda lo recomiendo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver