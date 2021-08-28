Descontinuado
UltraTrack y GyroFlex 3D
60 min de uso sin cable/1 h de carga
Recortador de precisión
Sistema Jet Clean
Los cabezales flexibles GyroFlex 3D de la afeitadora se ajustan a los contornos de tu rostro fácilmente y minimizan la presión y la irritación de la piel.
Disfruta de una afeitada al ras con menos irritación. El cabezal de la afeitadora incluye 3 ranuras: para el vello común, canales para los vellos largos o planos, y orificios para barbas cortas.
El sistema de doble cuchilla de la afeitadora eléctrica Philips levanta el vello y lo corta al ras para que disfrutes del mejor afeitado.
4.3
de 5
25
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
WEBLUKY63
28/08/2021
España
LA MEJOR MAQUINA
siempre me afeitado con maquina, i claro con PHILIPS , una vez me regalaron la maquina braun serie 9 , pues pense la probare, estube unos 15 dias hasta que la cara se adapto mientras tanto tenia la cara igual que un bebedero de patos,pense que una vez acostumbrado ya estaria y a sin fuen pero, lo que me pasaba era que no me apuraba en el cuello, y de tantas veces de pasar , claro se irritaba, hablo que paso un mes, al mes y un dia la limpie la guarde en su estuche, y por cierto ¿ vendo braun serie 9 ( segun dice la mas alta de la gama) no me imagino la mas baja. a mi no me saqueis de mi philips, gracias
Ventajas
si al 100%
Contras
cuchillas de recambio algo caras
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
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santinata
30/09/2014
España
Comprador verificado
Excelente afeitadora
Me ha sorprendido mucho su objetivo y su uso. Su bateria dura bastante. Tiene buen agarre es silenciosa y tras alguna pasada deja la piel estupenda.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Wet & dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Wet & dry electric shaver
Hobbit
30/01/2014
España
Gran producto
Me la regalaron hace menos de un mes y estoy encantado con el producto. Un afeitado apurado y sin ninguna irritación. Sin duda lo recomiendo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver