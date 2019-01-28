Descontinuado
S1030/04
Sistema de protección de la piel
Cuchillas autoafilables
Cabezales Flex de 3 direcciones
Elige tu afeitada. Gracias al sello AquaTec Wet & Dry, puedes optar por una cómoda afeitada rápida en seco. O bien, afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.
Disfruta un cómodo afeitado en seco o húmedo. Nuestras cuchillas autoafilables con cabezales de perfil redondeado se deslizan suavemente sobre tu piel y la protegen de cortes y rasguños.
Los cabezales Flex de 3 direcciones independientes se adaptan a cada curva de tu cara y garantizan un contacto cerca de la piel para un afeitado perfecto, incluso en zonas difíciles, como el cuello y la línea de la mandíbula.
3.8
de 5
306
Opiniones
rdiazec
28/01/2019
Central América
excelente producto
No saben la falicidad que siento al afeitarme con una maquina phlips ya no mas irritacion ni maltrato de la piel
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1030/04 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1030/04 Wet and dry electric shaver
C64PCM
09/12/2020
España
Reliable shaver and trimmer
Works as it should and gives a smooth shave and trimmer is useful for neatening sideburns.
Ventajas
Smooth shave
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AquaTouch AT890/26 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AquaTouch AT890/26 Wet and dry electric shaver
16/09/2020
España
PARA MI ES PERFECTA
Como bien comentó en el título, para mi fue y seguirá siendo la única maquinilla eléctrica que me cuida mi piel, y digo fue pero como aun funciona seguirá en el equipo de mis maquinillas PHILIPS, que más he querido y ahora acabo de comprar otra de las casi mismas características, espero sea tanto como esta y a ser posible la supere, cosa que tras unos años esta dejo el listón muy alto. Solo agradecer a PHILIPS el haber fabricado esta gran maquinilla ..... parami cada uno gustos.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AquaTouch AT750/26 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AquaTouch AT750/26 Wet and dry electric shaver
El 90% de los consumidores sostiene que no siente que se les tira el vello, probado en China en el 2016