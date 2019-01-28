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  • Afeitado seguro en seco y húmedo
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  • Afeitado seguro en seco y húmedo
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Descontinuado

Shaver series 1000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S1030/04

3.8
| (306) Opiniones
Afeitado seguro en seco y húmedo
Ahora puedes disfrutar un afeitado refrescante sin preocuparte de dañar la piel. El sellado Aquatec asegura un afeitado en húmedo refrescante y seguro. También puedes afeitarte en seco de manera sencilla y cómoda
Ver todos los beneficios

Protección diseñada para evitar cortes y rasguños

Afeitado seguro en seco y húmedo

  • Sistema de protección de la piel

  • Cuchillas autoafilables

  • Cabezales Flex de 3 direcciones

Disfruta de una cómoda afeitada en seco o de una refrescante afeitada húmeda con Aquatec

Elige tu afeitada. Gracias al sello AquaTec Wet & Dry, puedes optar por una cómoda afeitada rápida en seco. O bien, afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.

Cuchillas de precisión autoafilables para un afeitado perfecto y seguro

Cuchillas de precisión autoafilables para un afeitado perfecto y seguro

Disfruta un cómodo afeitado en seco o húmedo. Nuestras cuchillas autoafilables con cabezales de perfil redondeado se deslizan suavemente sobre tu piel y la protegen de cortes y rasguños.

Cabezales Flex de 3 direcciones para afeitar fácilmente todos los contornos

Cabezales Flex de 3 direcciones para afeitar fácilmente todos los contornos

Los cabezales Flex de 3 direcciones independientes se adaptan a cada curva de tu cara y garantizan un contacto cerca de la piel para un afeitado perfecto, incluso en zonas difíciles, como el cuello y la línea de la mandíbula.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 5

306

Opiniones

28/01/2019

Central América

Central América

excelente producto

No saben la falicidad que siento al afeitarme con una maquina phlips ya no mas irritacion ni maltrato de la piel

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1030/04 Wet and dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1030/04 Wet and dry electric shaver

09/12/2020

España

España

Reliable shaver and trimmer

Works as it should and gives a smooth shave and trimmer is useful for neatening sideburns.

Ventajas

Smooth shave

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AquaTouch AT890/26 Wet and dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AquaTouch AT890/26 Wet and dry electric shaver

16/09/2020

España

España

PARA MI ES PERFECTA

Como bien comentó en el título, para mi fue y seguirá siendo la única maquinilla eléctrica que me cuida mi piel, y digo fue pero como aun funciona seguirá en el equipo de mis maquinillas PHILIPS, que más he querido y ahora acabo de comprar otra de las casi mismas características, espero sea tanto como esta y a ser posible la supere, cosa que tras unos años esta dejo el listón muy alto. Solo agradecer a PHILIPS el haber fabricado esta gran maquinilla ..... parami cada uno gustos.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AquaTouch AT750/26 Wet and dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AquaTouch AT750/26 Wet and dry electric shaver

Avisos legales

  1. El 90% de los consumidores sostiene que no siente que se les tira el vello, probado en China en el 2016