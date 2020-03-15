Descontinuado
Cuchillas ComfortCut
Cabezales Flex de 3 direcciones
Apertura con un solo botón
Cortapatillas desplegable
Disfruta de un afeitado limpio y cómodo con esta afeitadora Philips. Las 27 cuchillas ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan cada vello justo por encima del nivel de la piel para darte un acabado suave y uniforme.
Consigue una afeitada cómoda y limpia con los cabezales flotantes de 3 direcciones, los cuales se mueven para ajustarse a las curvas de tu rostro, creando un suave contacto con tu piel sin mucha presión.
Perfecciona y define tu bigote y patillas con el cortapatillas desplegable y completa tu estilo con facilidad.
4.3
de 5
377
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
Brujo20
15/03/2020
Central América
Mejorar diseño
Creo que el protector o cobertor plástico debería ser plano para colocar la rasuradora verticalmente. No trae una escobilla para limpiar.
Ventajas
Es una rasuradora de muy buena calidad
Contras
La información del modelo y otros casi no se logra leer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 2300 S1211/81 Dry electric shaver, Series 2000
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 2300 S1211/81 Dry electric shaver, Series 2000
Carpin
20/05/2026
España
Comprador verificado
Producto recomendable.
Lo primero decir que es una máquina que no pesa y es muy manejera. Yo tengo la barba muy espesa y va muy suave. Otra cosa a su favor es que la batería dura bastante, unos siete ocho afeitados. Por calidad-precio la recomiendo
Ventajas
Sencillez y eficacia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3053/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo
Date of Use 2026-01-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3053/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo
Date of Use 2026-01-15
Druño
16/05/2026
España
Comprador verificado
Facilidad para el afeitado
Muy buen corte y cabezal flexible que facilita el afeitado
Ventajas
Cabezal tan flexible que es un gustazo poder afeitarse así
Contras
Que no tengo una funda donde poder guardar y proteger la máquina de afeitar. A ver si nos pueden ofrecer una funda para poder comprarla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3003/02 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo
Date of Use 2026-04-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3003/02 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo
Date of Use 2026-04-01